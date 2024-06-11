864 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 2023

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى 864 مليون دولار خلال عام 2023 مقابل 990 مليـون دولار خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة الصادرات المصريـة للأردن 658 مليـون دولار خـــلال عــام 2023 مقابل 732 مليون دولار خلال عام 2022.

الواردات المصرية من الأردن

أشار جهاز الإحصاء إلى أن قيمة الواردات المصرية من الأردن سجلت 206 ملايين دولار خلال عام 2023 مقابل 259 مليون دولار خلال عام 2022، وتمثلت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2023 فيما يلى:

1. وقود وزيوت معدنية بقيمة 107 ملايين دولار.

2. محضرات خضر وفواكه وأغذية بقيمة 73.4 مليون دولار.

3. خضر وفواكه بقيمة 60.6 مليون دولار.

4. الات وأجهزة كهربائية بقيمة 40.6 مليون دولار.

5. ملابس جاهزة بقيمة 41 مليون دولار.

أما عن أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2023، فتشمل ما يلى:

1.أسمدة بقيمة 105.6 مليون دولار.

2. منتجات الصيدلة بقيمة 21.8 مليون دولار.

3. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 16 مليون دولار.

4. مجموعات سلعية متنوعة بقيمة 48.6 مليون دولار.

الاستثمارات الأردنية فى مصر

وبلغت قيمة التحويلات الأردنية في مصر 415.3 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 792.9 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2021/ 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين بمصر 5.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 9.6 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.

وقد بلغت قيمة الاستثمارات الاردنية في مصر 134 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023 مقابل 119مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الأردن 183.6 مليون دولار خلال العام المالى 2022 / 2023 مقابل 226.2 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022.

وسجل عدد سكان مصر 106.4 مليون نسمة يونيه 2024، بينما سجل عــدد سكان الأردن 11.4 مليون نسمة عن نفس الفترة.

وبلغ عـدد المصريين المتواجديـن بدولة الأدرن طبقًا لتقـديـرات البعثة 900 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.