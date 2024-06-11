تأجيل محاكمة صاحب مصنع لاتهامه بقتل شريكه بسبب بيع آلات خاصة دون علمه

قضت محكمة جنايات القاهرة بتأجيل جلسة محاكمة صاحب مصنع لاتهامه بقتل شريكه بسبب بيع آلات خاصة بالمصنع دون علمه لـ 25 يونيو.

واعترف المتهم أمام النيابة؛ بارتكابه جريمة قتل شريكه لقيامه ببيع آلات خاصة بالمصنع دون علمه ورفض إعطاءه نصيبه فيها، فنشبت بينهما مشاجرة انتهت بطعن المجني عليه بسلاحه الأبيض الذي كان بحوزته، حينها أمرت بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات

وجاء في أمر إحالة المتهم، أنه صاحب مصنع لتصنيع الأحذية، أقر أمام جهات التحقيق المختصة بارتكابه جريمة قتل المجني عليه بعد خلافات مالية نشبت بينهما حول شراكة جمعتهما في مصنع للأحذية.

كانت البداية عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الأميرية يفيد بالعثور على جثة داخل مصنع لتصنيع الأحذية، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وأقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.