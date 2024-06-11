الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

للتطويل والتكثيف.. طرق استخدام زيت الروزماري الصحيحة لنمو الشعر

الروزماري
الروزماري

تعد عشبة الروزماري من الأعشاب المفيدة جدًا لصحة الشعر، فهو يحتوي على مجموعة من المركبات النشطة التي تساعد في تحسين صحة فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر. 

استخدامات زيت الروزماري

اُستخدم زيت الروزماري لعدة قرون لأنه يتمتع بالقدرة على تعزيز صحة الجسم كله، ففي السطور التالية قدم الأطباء بموقع "healthybuilderz" الطبي، عدد من الفوائد المذهلة لهذا الزيت الجبلي.

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كيفية استخدام زيت الروزماري لنمو الشعر

إذا قررت استخدام زيت الروزماري  أو كما يطلق عليه “إكليل الجبل” لعلاج تساقط الشعر، فأليكم بعض النصائح:

1 - لا تضعي زيت الروزماري  العطري مباشرة على فروة رأسك، لأن ذلك قد يسبب تهيجًا.
2 - بدلًا من ذلك، قم بخلط الزيت العطري مع زيت ناقل مثل زيت الجوجوبا.
3 - يمكنك أيضًا شراء تركيبات جاهزة تحتوي على زيت الروزماري .
4 - تأكدي من تدليك الزيت في فروة الرأس، لأن بقاءه على شعرك لن يفعل أي شيء سوى جعل شعرك دهنيًا.
5 - ابدأ ببطء، وجرب الزيت عدة مرات في الأسبوع للتأكد من أنه لا يسبب تهيجًا لبشرتك.
6 - إذا لم يكن يسبب تهيجًا، يمكنك زيادة عدد مرات الاستخدام.
7 - عند الاستخدام، اتركيه على فروة رأسك لبضع دقائق، ثم اشطفيه.

 استخدام زيت الروزماري لنمو الشعر

فوائد أخرى لزيت الروزماري

هناك فوائد صحية أخرى لزيت الروزماري إليكم ما يجب معرفته:

  • هناك دلائل تشير إلى أن إكليل الجبل قد يكون مفيدًا في علاج الاكتئاب والصرع وآلام الأعصاب ومرض باركنسون.
  • استنشاق زيت إكليل الجبل يعمل على تحسين الحالة المزاجية وتقليل مستويات الكورتيزول.
  • وجدت إحدى الدراسات أن مسحوق إكليل الجبل يعزز الذاكرة لدى كبار السن.
  • هناك أدلة على أن تطبيق إكليل الجبل الموضعي قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن.
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