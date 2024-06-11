كنائس قطاع شرق السكة الحديد تنظم القداس الإلهي لعيد نياحة القديس إبرام

صلى نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد القداس الإلهي لعيد نياحة القديس الأنبا إبرآم، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية أمس، في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرآم بمنطقة القصيرين التابعة لكنائس القطاع، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة أحد أبناء الكنيسة شماسًا في رتبة إبصالتس، وستة آخرين في رتبة أغنسطس للخدمة بالكنيسة ذاتها.

وعقب القداس، الأنبا مارتيروس حضر الحفل المقام على مسرح كنيسة السيدة العذراء بالقصيرين للاحتفال بتخريج أطفال الحضانة من أبناء الكنيستين، حيث قدّم الأطفال فقرات متنوعة.

رسامة 37 في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بالمنيا في رتبة إبصالتس

في سياق متصل، صلى نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها، القداس الإلهي أمس في كنيسة القديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية) بالمنيا، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 37 من أبناء البيت شمامسة في رتبة إبصالتس.

وبيت "الأنبا أبرآم" هو بيت لرعاية الأيتام الذكور وهو أحد خمسة بيوت لرعاية الأيتام واليتيمات تابعة للمطرانية.

كما صلى نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، السبت الماضي، القداس الإلهي، في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الحبيب بالزقازيق (مقر المطرانية)، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة.

شارك في القداس أيضًا المئات من طلبة وطالبات الثانوية العامة من أبناء الإيبارشية، حيث التقى نيافته بهم عقب القداس، وألقى كلمة تشجيع عليهم، والتقط معهم بعض الصور التذكارية



