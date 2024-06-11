الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كنائس قطاع شرق السكة الحديد تنظم القداس الإلهي لعيد نياحة القديس إبرام

كنيسة
كنيسة

صلى نيافة الأنبا مارتيروس  الأسقف العام لكنائس قطاع شرق السكة الحديد القداس الإلهي لعيد نياحة القديس الأنبا إبرآم، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية أمس، في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا أبرآم بمنطقة القصيرين التابعة لكنائس القطاع، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة أحد أبناء الكنيسة شماسًا في رتبة إبصالتس، وستة آخرين في رتبة أغنسطس للخدمة بالكنيسة ذاتها.

وعقب القداس، الأنبا مارتيروس حضر الحفل المقام على مسرح كنيسة السيدة العذراء بالقصيرين للاحتفال بتخريج أطفال الحضانة من أبناء الكنيستين، حيث قدّم الأطفال فقرات متنوعة.

رسامة 37 في كنيسة القديس مار مرقس الرسول بالمنيا في رتبة إبصالتس

في سياق متصل، صلى نيافة الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها، القداس الإلهي أمس في كنيسة القديس مار مرقس الرسول (مقر المطرانية) بالمنيا، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 37 من أبناء البيت شمامسة في رتبة إبصالتس.
وبيت "الأنبا أبرآم" هو بيت لرعاية الأيتام الذكور وهو أحد خمسة بيوت لرعاية الأيتام واليتيمات تابعة للمطرانية.
كما صلى نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح، السبت الماضي، القداس الإلهي، في كاتدرائية السيدة العذراء والقديس ماريوحنا الحبيب بالزقازيق (مقر المطرانية)، وشاركه عدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة.
شارك في القداس أيضًا المئات من طلبة وطالبات الثانوية العامة من أبناء الإيبارشية، حيث التقى نيافته بهم عقب القداس، وألقى كلمة تشجيع عليهم، والتقط معهم بعض الصور التذكارية


 

الأنبا مارتيروس قطاع شرق السكة الحديد كنائس القديس الانبا ابرام كنيسة السيدة العذراء صلاة الصلح رسامة

مواد متعلقة

افتتاح المؤتمر السنوي لمخدومي "فرح وعطاء" بالقاهرة

جاءوا سيرًا على الأقدام.. زيارة فوج ألماني لدير السيدة العذراء بشمالي ألمانيا

البابا تواضروس يترأس صلوات عشية عيد القديس الأنبا إبرام بالفيوم (بث مباشر)

بالتزامن مع زيارة البابا له.. تعرف على تاريخ دير "رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون"

البابا تواضروس: هناك مبادئ مهمة للحياة الرهبانية

البابا تواضروس يترأس عشية القديس الأنبا إبرام بالفيوم

رسالة شكر من بابا الفاتيكان للرئيس السيسى وملك الأردن

الكنيسة الأرثوذكسية تشهد أنشطة رعوية مكثفة قبيل صوم الرسل

الأكثر قراءة

كولر يتمسك بضم إياد العسقلانى للأهلى

جمعية شلاتين.. البترول تعلن عن توسعات جديدة وتنظيم التعدين الأهلي

"العين تُدخل القبر".. وفاة أصغر حاج بعد ساعات من نشر والدته صورته على "فيسبوك"

إصابة 8 أشخاص فى حادث دهس بالدقهلية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

«شلاتين للثروة المعدنية» تسجل أرقامًا قياسية في إيرادات وإنتاج الذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة