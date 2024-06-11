الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل مجلس الشيوخ يستقبل وفدًا برلمانيًا من جمهورية ليتوانيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس، وفدًا برلمانيًا من جمهورية ليتوانيا برئاسة يوناس ياروتيس نائب رئيس البرلمان الليتواني. 

في بداية اللقاء، رحب المستشار "أبوشقة" بالوفد البرلماني الليتواني، مؤكدا أن مصر وليتوانيا تجمعهما علاقات قديمة وممتدة على مدار أكثر من 30 عامًا، لتشمل كل المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية والبرلمانية بين البلدين، مؤكدا حرص مصر على توطيد العلاقات الثنائية مع ليتوانيا، لافتًا إلى أن مصر تتميز بمناخ مناسب وجاذب لتدعيم العلاقات مع ليتوانيا في مختلف المجالات والمشروعات. 

بحث تعزيز أوجه التعاون

شهد اللقاء التطرق إلى بحث تعزيز أوجه التعاون خلال المرحلة القادمة بما يصب في النهاية لتقوية الروابط التاريخية وفتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين لتحقيق مصالح الشعبين الصديقين. 

وخلال اللقاء شدد "أبوشقة" على موقف مصر السلمي والثابت تجاه كافة القضايا والصراعات القائمة وأساسه احترام قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي وحماية الحقوق المشروعة. 

دور مصر المحوري لوقف الحرب في قطاع غزة

من جانبه أكد نائب رئيس البرلمان الليتواني أن "مصر تعد شريكا مهما لبلاده في المنطقة وأن هناك تنسيقا جيدا بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتشمل الوضع في منطقة الشرق الأوسط وفي شرق أوروبا، وكذلك سبل التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي".

 وأشاد "ياروتيس" بأهمية دور مصر المحوري لوقف الحرب في قطاع غزة ومنع تحول التوتر الحالي في القطاع  إلى صراع إقليمي، مثمنًا الدور المصري في توفير المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

أهمية الدبلوماسية البرلمانية بين مصر وليتوانيا

 كما أكد ياروتيس، أهمية الدبلوماسية البرلمانية بين مصر وليتوانيا ودورها في تعزيز التعاون المشترك بما يعود بالنفع لكلا البلدين، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين البلدين في مجال السياحة، لافتا إلى أن مصر بلد جاذب للسياحة بشكل كبير، كونها تتمتع بحضارة كبيرة، ولديها من الآثار الفرعونية الفريدة من نوعها حول العالم.

 واصطحب "أبوشقة" الوفد في جولة داخل أروقة مجلس الشيوخ، حيث أشادوا بعراقة المجلس وما يمثله من تحفة معمارية حضارية، ووجه الوفد الليتواني الدعوة لرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لزيارة ليتوانيا  في أقرب وقت. 

 حضر اللقاء من الجانب المصري حازم عمر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والنائبتان سما سليمان، وعايدة نصيف، ومن الجانب الليتواني  جيدروس سوربليس رئيس مجموعة العلاقات البرلمانية الدولية  مع جمهورية مصر العربية، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية، كيستوتيس ماسيوليس عضو مجموعة العلاقات البرلمانية الدولية مع جمهورية مصر العربية، والسفير ارتوراس جايليوناس سفير جمهورية ليتوانيا لدى جمهورية مصر العربية.

المستشار بهاء أبو شقة مجلس الشيوخ جمهورية ليتوانيا البرلمان الليتواني وكيل مجلس الشيوخ

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