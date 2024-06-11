بعد واقعة الغش الجماعى.. قبول التماس الطلاب بالصف الثالث الإعدادى بالدقهلية

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء، على قبول الالتماس المقدم من أولياء أمور عدد من الطلاب بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة طلخا المتميزة للغات وإلغاء حرمانهم من العام الدراسي بالكامل بعد التأكد من حدوث حالات غش بإحدى اللجان.



جاء ذلك عقب التقرير الذي تم عرضه من قبل ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية.



وصرح “المحافظ” بأنه تم تخفيف العقاب الموقع على عدد من الطلاب من حرمانهم عاما دراسيا كاملا إلى إعادة اختبارهم في مادة الدراسات الاجتماعية بالدور الثاني مع مراعاة القواعد اللوائح القانونية في هذا الشأن.



وأكد "مختار" ضرورة ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص وغرس روح المنافسة في وجدان أبنائنا الطلاب ليخرج لنا جيل مسلح بسلاح العلوم والمعرفة والحد من وقوع أي حالات غش حرصًا على مصلحة جميع الطلاب وعدم ضياع مجهود الطلاب المجتهدين.