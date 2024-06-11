نكشف تفاصيل مكالمة جوميز مع ناصر ماهر بعد مباراة مصر وغينيا بيساو

حرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك على التواصل مع ناصر ماهر بعد مباراة مصر وغينيا بيساو في الجولة الرابعة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

جوميز أشاد بأداء ناصر ماهر بشكل خاص، وأكد له أنه يعتبره نجم المباراة وسيكون له دور كبير مع المنتخب في الفترة المقبلة.

وقال لجوميز لـ ناصر ماهر: "اللاعب الكبير هو من يصنع الفارق حتى لو لعب دقيقة واحدة".

وشارك ناصر ماهر في الدقائق الأخيرة خلال مباراة المنتخب الوطني أمام غينيا بيساو ونجح في تقديم مستوى مميز.

وصنع ماهر، فرصة محققة لزميله محمد صلاح للتسجيل في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، ولكن تألق الحارس الغيني حال دون خروج الفراعنة بانتصار ثمين.

وينتظم ناصر ماهر في تدريبات الزمالك خلال الساعات المقبلة إستعدادا لخوض مواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها الجمعة المقبل في بطولة الدوري الممتاز.

واكتفى منتخب مصر بقيادة حسام حسن، بالتعادل 1 -1 مع غينيا بيساو على استاد 24 سبتمبر، فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

تقدم ماما بالدو لأصحاب الأرض فى الدقيقة 42 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل محمد صلاح فى الدقيقة 70.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 10 نقاط فى المركز الأول، بينما قفز منتخب غينيا بيساو إلى 6 نقاط.

وكشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، عن تعرض مصطفى محمد مهاجم المنتخب لإصابة في أربطة الركبة خلال مباراة غينيا بيساو، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 والتي أقيمت بغينيا بيساو، وسيخضع اللاعب لأشعة بعد العودة إلى القاهرة.

موعد مباراة المنتخب المقبلة في تصفيات المونديال

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره إثيوبيا يوم 17 مارس 2025 في إطار مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، ويخوض الفراعنة مباراة ثانية في التجمع ذاته يوم 24 من نفس الشهر أمام سيراليون.

وحافظ منتخب مصر على صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات بعد أن حصد 10 نقاط من 4 جولات، فيما ارتفع رصيد غينيا بيساو إلى النقطة 6 في الوصافة.