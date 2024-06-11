المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر الإغاثة الإنسانية الطارئة وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته

ثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فعاليات مؤتمر الإغاثة الإنسانية الطارئة في غزة.

وقال حزب المؤتمر، في بيان له اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي واضحة وكاشفة لكل جرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، ووضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته من جديد.

وأوضح حزب المؤتمر، أن مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر الإغاثة الإنسانية الطارئة في غزة، تعكس التزام مصر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه في هذه الأوقات الحرجة.

المؤتمر: مصر ستظل دائمًا داعمة للسلام والاستقرار في المنطقة

وأكد حزب المؤتمر، أن كلمة الرئيس السيسي دليل على أن مصر ستظل دائمًا داعمة للسلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف حزب المؤتمر أن هذه الخطوة تعكس التزام مصر الثابت بحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في العيش بكرامة وسلام.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن تأكيد الرئيس السيسي ضرورة وقف إطلاق النار فورًا في قطاع غزة وتيسيير عملية دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تعكس التزام مصر الثابت بحقوق الشعب الفلسطيني وحقه في العيش بكرامة وسلام.

دفع مسار إحياء عملية السلام

وتابع حزب المؤتمر، أن موقف مصر ثابت وواضح في دعم القضية الفلسطينية من خلال دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

وفي السياق دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جميع الأطراف إلى الموافقة على خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث يؤيد القرار خطة قدمها بايدن تنص على إنهاء القتال في قطاع غزة على ثلاث مراحل.

خطة بايدن لتسوية الأزمة

وينص المقترح في مرحلته الأولى على وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، وإطلاق سراح بعض الرهائن الذين احتجزوا أثناء هجوم حماس ومعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بالمملكة الأردنية، لتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.