العشائر الفلسطينية لـ"الدستور": قرار مجلس الأمن خطوة فى الاتجاه الصحيح لإعلاء صوت الحق

قال عاكف المصري، مفوض عام العشائر الفلسطينية في قطاع غزة، إن اعتماد مجلس الأمن الدولي قرار الاقتراح الجديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، ويأتي لإعلاء صوت الحق والعدالة، وإيقاظ الضمير الإنساني لما يحدث في غزة لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وصولًا إلى حلول مستدامة للأزمة في غزة تنهي المعاناة الإنسانية الدائمة في قطاع غزة، والانسحاب التام من القطاع، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم.

وأضاف المصري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": جاء هذا القرار استجابة للجهود الحثيثة من عدد من الدولة العربية الشقيقة والدول الصديقة، وعلى رأسها مصر، لرفض العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وأيضًا جاء بعد الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ولمقاومته الباسلة.

الخارجية الأردنية ترحب باعتماد مجلس الأمن قرار وقف فوري لإطلاق النار بغزة

وسبق، ورحبت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم، باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأشادت الخارجية الأردنية، في بيان لها، اليوم، برفض القرار لمحاولات فرض تغيير ديموغرافي أو جغرافي في القطاع، وإعادة تأكيد الالتزام بحل الدولتين سبيلًا لتحقيق السلام.

وأكد الناطق باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، أهمية تنفيذ هذا القرار الذي ينسجم وقواعد القانون الدولي والمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، ويمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب على قطاع غزة وضمان حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع.

وشدد القضاة على ضرورة تنفيذ بنوده المتصلة بعودة المدنيين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع مناطق غزة، بما في ذلك في الشمال، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع.