"أكسيوس": ماسك لن يترك تسلا حتى لو خسر تصويت المساهمين بشأن حزمة الرواتب

إذا خسرت شركة تسلا تصويت المساهمين المهم على حزمة رواتب الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، البالغة 56 مليار دولار يوم الخميس - وهي نتيجة محتملة تمامًا - فسيعاني "ماسك" من غرور شديد، لكن لا تتوقع منه أن يترك الشركة، على ما قال موقع "أكسيوس"، اليوم الثلاثاء.

وقال "أكسيوس" في تقرير بعنوان: لماذا يرتبط ماسك بشركة تسلا؟، إن ماسك يعد أكبر مساهم في شركة صناعة السيارات التي تقع في قلب شبكة شركاته. وإذا تركها فإن ذلك من شأنه أن يتسبب في أضرار جسيمة لثروته البالغة 200 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن ماسك يستخدم مهندسي تسلا في شركة X، وسيستخدم مجموعة بيانات القيادة الخاصة بـ تسلا في شركته الناشئة للذكاء الاصطناعي، فضلًا عن أنه يستخدم شرائح تسلا للذكاء الاصطناعي في أي مكان في إمبراطوريته.

ولفت إلى أنه على نطاق أوسع، وباعتبارها الشركة العامة الوحيدة لـ ماسك، فإن تسلا تمنح المليادرير"درجة من السيولة والتمويل لا يمكنه العثور عليها في أي مكان آخر في إمبراطوريته".

ويمتلك ماسك في الوضع الحالي حوالي 13% من شركة تسلا، لكنه يريد امتلاك 25%. وإعادة مكافأة أجره اعتبارًا من عام 2018 - والتي اعتبرتها محكمة في ولاية ديلاوير غير قانونية - من شأنها أن تسد ما يقرب من نصف الفجوة، ولكنها ستظل تجعل ماسك يرغب في الحصول على حزمة رواتب جديدة ضخمة هذا العام، وفقًا للتقرير.

وقال "أكسيوس": "إن تصويت المساهمين الداعم لإعادته إلى منصبه قد يقنع قاضي ولاية ديلاوير بإعادة أموال ماسك - أو قد لا يفعل ذلك".

طموحات ماسك ستظهر غير واقعية إذا خسر تصويت المساهمين

ومن ناحية أخرى، إذا صوّت المساهمون بـ"لا" على أجر "ماسك"، فإن ذلك سيرسل رسالة واضحة جدًا مفادها أن طموحاته غير واقعية ولن تنجح أبدًا في حشد المساهمين.

وأخبر رئيس شركة تسلا روبين دينهولم، المساهمين مؤخرًا أن جائزة الأجر ضرورية "لإبقاء إيلون يركز على تسلا". لكن ليس من الواضح تمامًا ما إذا كان المساهمون يريدون أن يركز إيلون على تسلا.