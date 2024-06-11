الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الدقهلية: تدشين 2000 مشروع لشباب الخريجين بـ47 مليون جنيه تقريبًا

جانب من اجتماع محافظ
جانب من اجتماع محافظ الدقهلية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اجتماعًا بمجلس إدارة جهاز شباب الخريجين لمناقشة الموقف التنفيذي والمالي للجهاز.

جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، والأستاذة فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية، وأعضاء الجهاز الأستاذة وفاء عثمان مدير جهاز شباب الخريجين بالمحافظة، والأستاذ ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والأستاذ حسام طلبة وكيل وزارة العمل بالدقهلية، والدكتورة صفاء أبو الفتوح وكيل إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، والمحاسب محمد علي وكيل إدارة الحسابات بالمحافظة.
 

تفاصيل الاجتماع 

وأكد "مختار" أن رئيس الجمهورية هو الداعم الأول للشباب ووجه بتوفير كافة أوجه الدعم المادي لهم من أجل التوسع في إقامة مشروعات صغيرة جديدة ودعم المنتجات والصناعات اليدوية لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المصرية.

وشدد على تقديم كافة أوجه الدعم لشباب الخريجين وتشجيعهم على إقامة مشروعات إنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي والحد من الصادرات وتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضح "مختار" أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها للشباب منذ عام 2019 حتى تاريخه أكثر من 2000 مشروع لأكثر من 2000 شاب بقيمة إجمالية 47 مليون جنيه تقريبا.

كما وجه المحافظ بإقامة معرض دائم لتسويق منتجات الشباب والحرف اليدوية والتراثية لزيادة معدل الدخل وتوفير فرص عمل لأن المعرض الدائم سيساعد على زيادة معدل البيع والإنتاج.

ووجه بالتنسيق الكامل بين كل الجهات الممولة للمشروعات من جهاز مشروعات صغيرة وجهاز شباب خريجين ومشروعك وبناء وتنمية القرية من أجل خدمة الشباب والتوسع في إقامة مشروعات جديدة.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية مناقشة الموقف التنفيذي جهاز شباب الخريجين

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