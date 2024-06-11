الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير التجارة والصناعة يبحث مع نظيره الإندونيسي فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين

جانب من لقاء وزير
جانب من لقاء وزير التجارة والصناعة مع نظيره الإندونيسي

خلال زيارته الحالية لمدينة إسطنبول التركية  

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع ذو الكفل حسن وزير التجارة الإندونيسي تناول بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، حضر اللقاء السفير عمرو الحمامي، سفير مصر في أنقرة، والوزير مفوض تجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري المصري في إسطنبول.

العلاقات المصرية الاندونيسية 

وقال الوزير إن مصر وإندونيسيا ترتبطان بعلاقات قوية وتاريخية تقوم على التعاون في شتى المجالات لا سيما التعاون الاقتصادي والتجاري، كما أن العلاقات بين البلدين تشهد حاليًا زخمًا غير مسبوق تدعمه الزيارات واللقاءات الرسمية المكثفة بين البلدين، مشيرًا في هذا الصدد إلى لقائه بنظيره الإندونيسي بالقاهرة خلال شهر مايو الماضي والذي زار مصر على رأس وفد يضم عدد كبير من رجال الأعمال والمسئولين الحكوميين.

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وأوضح سمير أن اللقاء استعرض مستجدات الاتفاق الذي تم توقيعه بين الوزارتين خلال اللقاء الأخير للوزيرين بالقاهرة لإنشاء لجنة تجارية مشتركة تحت مظلة لجنة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين والتي تستهدف تعزيز وتسريع وتيرة التعاون التجاري بين البلدين والترويج للأنشطة التجارية وتبادل المعلومات التجارية، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع الأول للجنة في جاكرتا خلال شهر يوليو المقبل.

 

تفعيل دور مجلس رجال الأعمال المشترك

وأشار الوزير أحمد سمير  إلى أهمية تفعيل دور مجلس رجال الأعمال المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين القاهرة وجاكرتا


وقد وجه ذو الكفل حسن وزير التجارة الإندونيسي الدعوة للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لزيارة إندونيسيا خلال الفترة المقبلة للتعرف عن كثب على فرص التعاون التجاري والاستثماري الممكنة بين البلدين استنادًا إلى المقومات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها البلدان.

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