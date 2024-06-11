بالتواريخ.. مواعيد المباريات المتبقية لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم

قطع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم شوطًا كبيرًا في مشوار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بعدما وصل للنقطة العاشرة بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب غينيا بيساو، بعد نهاية الجولة الرابعة من التصفيات.

وتعادل الفراعنة مع منتخب غينيا بيساو 1/1 على ملعب 24 سبتمبر، في الجولة الرابعة من التصفيات المونديالية، حيث تقدم منتخب غينيا في النتيجة، قبل أن يتعادل محمد صلاح للفراعنة بهدف رائع.

ورغم اعتلاء الفراعنة صدارة المجموعة الأولى من التصفيات المونديالية، إلا أن المشوار لازال طويلا، حيث يتبقى لكل فريق 6 مباريات كاملة تحتاج مزيدًا من التركيز لتحقيق الحلم.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الإثيوبي يوم 17 مارس المقبل في مباراة الجولة الخامسة، قبل أن يواجه سيراليون في نفس المعسكر يوم 24 مارس في الجولة السادسة، ثم يلتقي الفراعنة مع إثيوبيا يوم 1 سبتمبر في الجولة السابعة ومن بعدها مواجهة بوركينافاسو يوم 9 سبتمبر في الجولة الثامنة.

ويصبح منتخب مصر على موعد مع معسكر الحسم في شهر أكتوبر 2025، حيث يلتقي مع منتخب جيبوتي يوم 6 أكتوبر، ثم يواجه منتخب غينيا بيساو يوم 13 من الشهر نفسه، بهدف حجز تأهله لكأس العالم. على الرغم من أن فرص التأهل كبيرة جدًا خلال شهر سبتمبر دون الانتظار لمباراتي الجولتين التاسعة والعاشرة في أكتوبر.

يسعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن لتحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة، من أجل الاستمرار في صدارة المجموعة الأولى بالتصفيات حتى حسم تأهلهم.

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، يليه منتخب غينيا بيساو برصيد 6 نقاط، ثم منتخب بوركينافاسو في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، ومن بعدها سيراليون في المركز الرابع بنفس الرصيد، ثم أثيوبيا في المركز الخامس بثلاث نقاط، وأخيرًا جيبوتي بنقطة وحيدة.