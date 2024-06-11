الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل صحة الإسكندرية يتفقد مخزن الأمصال والطعوم المركزى ضمن استعدادات العيد

جولة وكيل وزارة الصحة
جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية

أجرت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم، زيارة تفقدية إلى مخزن الأمصال والطعوم المركزي، في إطار استعدادات التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى والإجازات.

تأتي هذه الزيارة ضمن جهود الوزارة المستمرة لضمان سلامة وتوافر الأمصال والطعوم اللازمة، للحفاظ على الصحة العامة.

وتفقدت وكيل صحة الإسكندرية جميع الأقسام، وتأكدت من سير العمل بشكل منظم وفعال، كما اطلعت على إجراءات التخزين والمعايير المتبعة لضمان الحفاظ على جودة الأمصال والطعوم.

وأكدت "ندا" أهمية تكثيف متابعة وتفقد جميع المخازن خلال فترة الإجازات لضمان جاهزيتها واستعدادها لمواجهة أي احتياجات صحية طارئة، كما تمت مناقشة بعض سياسات العمل بالمخزن.

كما تفقدت غرفة التبريد الحديثة الجاري استلامها لإدخالها للخدمة خلال الفترة المقبلة، والتي تعد إضافة كبيرة لمخزن الأمصال والطعوم من حيث الكفاءة والقدرة على الحفاظ على درجات الحرارة المناسبة لتخزين الأمصال والطعوم.

رافق وكيل الوزارة خلال الزيارة كل من الدكتورة هناء عبدالرحيم، مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة منال الحبشي، مدير إدارة الصيدلة في حضور الدكتورة دينا منسي، مدير مخزن الأمصال والطعوم مركزي.
 

استعدادات صحة الإسكندرية لاستقبال عيد الأضحى 

وكانت قد أعلنت صحة الإسكندرية، أمس، الدكتورة خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك والإجازة الصيفية.

وأشارت وكيل صحة الإسكندرية إلى رفع درجة الاستعداد في جميع مستشفيات وزارة الصحة، والتأكد من جاهزية كل الأقسام الحرجة وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بأقسام الطوارئ، وتوافر أكياس الدم ومشتقاته، وكذلك توافر الأدوية والمستلزمات بالطوارئ.

كما وجهت بضرورة تكثيف المرور على المنشآت الغذائية وشن حملات مكثفة عليها، خاصة منشآت تداول اللحوم ومصنعاتها كخطوة استباقية وقائية لمنع تداول الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي خلال عيد الأضحى، والتحقق من سلامة المنتجات الغذائية والالتزام باشتراطات نقل اللحوم من المجازر إلى المحلات بمناسبة عيد الأضحى المبارك لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، فضلًا عن التنسيق بين إدارة الطوارئ وجميع المستشفيات ومراكز السموم للاكتشاف المبكر لأي حالات اشتباه بالتسمم الغذائي والنزلات المعوية والإبلاغ الفوري عنها ومتابعتها، وكذلك التأكد من توافر مخزون من الأمصال والطعوم الوقائية والعلاجية على مستوى المحافظة.

جانب من جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جانب من جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جانب من جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جانب من جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جانب من جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جانب من جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جانب من جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جانب من جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جانب من جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
جانب من جولة وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية
وزارة الصحة مخزن الأمصال والطعوم عيد الأضحى صحة الإسكندرية جودة الأمصال توافر الأدوية والمستلزمات

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