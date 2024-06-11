الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الداخلية تطلق مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة في إطار مبادرة كلنا واحد

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

أطقلت وزارة الداخلية مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة عيد الأضحى المبارك وتهدف إلى توزيع عبوات غذائية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات.

تأتي المبادرة في دور وزارة الداخلية الفاعل في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وحرصها على تنويع المبادرات الاجتماعية والاقتصادية في هذا الإطار تطبيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي وتعميق روح المشاركة بين المواطنين والشرطة.

ووجه المواطنين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم الدائم لهم في مختلف المناسبات والشكر لرجال وزارة الداخلية على دعمهم للمواطنين وتوفير الاحتياجات لهم.

وزارة الداخلية مبادرة مأمورى أقسام ومراكز الشرطة مبادرة كلنا واحد

مواد متعلقة

الداخلية تشن حملة أمنية ضد حائزي الأسلحة والمواد المخدرة

الأمن العام يضبط مخدرات بمليوني جنيه

ضبط 67 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا

ضبط موزع بشركة نصب على 7 أشخاص في القليوبية

لزيادة نسب المشاهدة.. حقيقة إلقاء حجارة على سيارة بطريق العلمين

ضبط 11 طن دقيق مدعم خلال حملة أمنية على المخابز

ضبط قضايا إتجار في النقد الأجنبي بـ7 ملايين جنيه

سحب 1210 رخص سيارات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الأكثر قراءة

هل تقضى بإعدامه؟.. 3 سيناريوهات لمحاكمة "سفاح التجمع" غدًا

رئيس "بتروجاس" يقرر مكافأة إنتاج وأجر إضافى للعاملين فى عيد الأضحى 2024

إصابة 8 أشخاص فى حادث دهس بالدقهلية

عاجل| طارق حامد يحسم موقفه من العودة إلى الدورى المصرى

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

الخطيب يناقش كولر فى شكل الدورى قبل رد الأهلى على رابطة الأندية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قرار مجلس الأمن رقم 2735.. جيوسياسة تعيد فهم الحرب

خالد حريب

فى حرب غزة.. الكلمة للسنوار أم لإسماعيل هنية

غسان شربل

المسافرون نحو الهاوية

ماجد حبته

شكرى.. لافروف.. وبلينكن

لواء. محسن الفحام

المؤسسات الدينية ومعركة الوعى

محمد رفعت

مراسلو المحافظات والتقدير المنتظر!

نرمين يسر

بين الحب والحرب حرف صغير

محمود خليل

«الحجاج».. ولسان الاستبداد

صور

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

مباراة مصر وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة