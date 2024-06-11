الداخلية تطلق مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة في إطار مبادرة كلنا واحد

أطقلت وزارة الداخلية مبادرة مأموري أقسام ومراكز الشرطة في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية وبمناسبة عيد الأضحى المبارك وتهدف إلى توزيع عبوات غذائية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا بمختلف المحافظات.

تأتي المبادرة في دور وزارة الداخلية الفاعل في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وحرصها على تنويع المبادرات الاجتماعية والاقتصادية في هذا الإطار تطبيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي وتعميق روح المشاركة بين المواطنين والشرطة.

ووجه المواطنين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدعم الدائم لهم في مختلف المناسبات والشكر لرجال وزارة الداخلية على دعمهم للمواطنين وتوفير الاحتياجات لهم.