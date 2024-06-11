خلال زيارته لكنيسة بكاليفورنيا.. رئيس "الإنجيلية": ثقتنا في قدرة الله تطمئننا وسط التحديات

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في خدمة الأحد الماضي بالكنيسة الإنجيلية العربية بويتير- كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء هذا في إطار جولته الرعوية للولايات المتحدة الأمريكية، بحضور الدكتور القس هشام كامل، راعي الكنيسة ومشاركة الدكتور القس مجدي جرجس، والقس نشأت وطسن، والقس بارح هارون.

حضور الله معنا يرتبط بالسلام والتغلب على المخاوف

وفي كلمته بعنوان "أنا هو لا تخافوا"، قال رئيس الإنجيلية "إن حضور الله معنا يرتبط بالسلام والتغلب على المخاوف، وأنه رغم ما يمر به العالم من ظروف قاسية وحروب وأزمات فإن أن نثق في قدرة الله وسلطانه"، مضيفًا "إن علينا أن نتذكر دائمًا أن الله موجود ويشعر بتحدياتنا"، مؤكدًا "أن في إقرارنا واعترافنا بقدرة الله وسلطانه نضع أمامه كافة التحديات، واثقين أنه يقود نهاية الأمر للخير"، مضيفًا "نحن مدعوون للإيمان بهذا الرجاء".

تسليم الدرجات العلمية لخريجي الدفعة 153 من طلبة كلية اللاهوت الإنجيلية

في سياق متصل، كان قد شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر،الجمعة، في حفل تسليم الدرجات العلمية لخريجي الدفعة 153 من طلبة كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور الدكتور القس عزت شاكر، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس يوسف سمير، رئيس مجلس إدارة كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة وراعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، والدكتور القس صموئيل رزفي، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة، والدكتور ماهر صموئيل، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتورة آن إميل، المدرس بكلية اللاهوت الإنجيلية.

وحضر الاحتفال أيضًا، فضيلة الشيخ الدكتور محمد أبو زيد الأمير، منسق عام بيت العائلة المصرية، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الدكتور أحمد الطيب، والأستاذ فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمرشح الرئاسي السابق، والسفيرة ماريان كوبيه، القائم بأعمال سفارة ليبيريا، والنائب إيهاب منصور، والنائب الدكتور فريدي البياضي.