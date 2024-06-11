مالاوى تعلن رسميًا مصرع نائب الرئيس و9 آخرين

أعلنت مالاوي، مساء اليوم الثلاثاء، رسميا عن مصرع ساولوس تشيليما، نائب الرئيس.

وصرّح رئيس مالاوي، لازاروس تشاكويرا، اليوم، بأن نائبه ساولوس تشيليما، صاحب الـ51 عاما، و9 آخرين قتلوا بعد أن تحطمت طائرتهم العسكرية في منطقة جبلية شمال البلاد.

وأضاف "تشاكويرا"، في خطاب مباشر بثه التليفزيون الرسمي، أنه تم تحديد موقع حطام الطائرة بعد عملية بحث استمرت أكثر من يوم في غابات كثيفة وتضاريس جبلية بالقرب من مدينة مزوزو الشمالية، مؤكدا أنه لم يكن هناك ناجون من الحادث.

وأشار "تشاكويرا" إلى أن السيدة الأولى السابقة شانيل دزيمبيري، الزوجة السابقة للرئيس السابق باكيلي مولوزي، كانت أيضا على متن الطائرة، التي كان عليها أيضا سبعة ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم العسكري، وفقا لما نقلته "سي إن بي سي".

وكانت الطائرة في طريقها إلى مزوزو لحضور جنازة وزير سابق في الحكومة، بعد أن وصل تشيليما من زيارة رسمية لكوريا الجنوبية يوم الأحد.

وكان تشيليما يقضي فترة ولايته الثانية كنائب للرئيس، بعد أن تولى المنصب نفسه من 2014 إلى 2019 في عهد الرئيس السابق بيتر موثاريكا.

رئاسة مالاوى: فشل الجهود التى بذلتها سلطات الطيران للاتصال بالطائرة المفقودة

وسبق ورجح الجيش في مالاوي تحطم طائرة كانت تقل نائب الرئيس بإحدى الغابات، حسب قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت رئاسة مالاوي فشل جميع الجهود التي بذلتها سلطات الطيران للاتصال بالطائرة التي اختفت عن الرادار.

وأوضحت أن الطائرة اختفت بعد فشلها في الهبوط الذي كان مقررًا اليوم في مطار مزوزو الدولي، مضيفة أن الرئيس قرر إلغاء رحلاته لجزر الباهاما لحين العثور على الطائرة التي تقل نائب الرئيس وتسعة أشخاص آخرين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

كما أعلنت رئاسة مالاوي عن أن الرئيس أمر جميع الوكالات الإقليمية والوطنية بإجراء عملية بحث وإنقاذ فورية لتحديد مكان الطائرة.