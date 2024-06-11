فتح الحدائق والمتنزهات مجانا في عيد الأضحي بالوادي الجديد

كلف اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات ومراكز الشباب وفتحها بالمجان وتوفير كافة الخدمات بها لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة على مدار 24 ساعة خلال أيام العيد.

ووجه الزملوط في تصريح له بالتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير عام المواقف بالمحافظة لمتابعة المواقف وتوفير وسائل المواصلات بالخطوط الداخلية والخارجية للمواطنين خلال أيام العيد، والدفع بسيارات أجرة في الأماكن التي تعاني من نقص سيارات الأجرة.

كما وجه المحافظ بالتنسيق الكامل مع شركات الكهرباء ومياه الشرب والغاز وإدارة المرور لحل أي مشاكل قد تواجه المواطنين في هذه القطاعات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، على مستوى القطاعات والمرافق الحيوية والوحدات المحلية بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، وتكثيف الحملات الرقابية بالأسواق والمخابز لضمان توافر السلع المختلفة واللحوم والخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة، في ظل ارتفاع معدلات الطلب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ووجّه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتفعيل غرفة عمليات رئيسية وربطها بالغرف الفرعية المتواجدة بكل مركز، لمتابعة ورصد أي مشكلات تحدث خلال الاحتفالات بالعيد، وتذليل كل العقبات التي تواجه المواطنين إن وجدت، ولضمان انتظام عمل الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية المختلفة وانتظام عمل المرافق والخدمات الأساسية والسيطرة الفورية على الأعطال خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



وأشار محافظ الإقليم إلى تجهيز 12 مجزرًا حكوميًا على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمس، لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحي تحت الإشراف البيطري وبالمجان خلال أيام عيد الأضحى، بجانب رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية ومرافق الإسعاف، تحسبًا لوقوع حوادث طارئة خلال فترة العيد.