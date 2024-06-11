الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإحصاء: تحسن متوسطات أجور العمالة خلال الربع الأول من 2024

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تحسن متوسطات أجور العمالة على مستوى كافة الأنشطة الاقتصادية، خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، وسجل أعلى متوسط في الأجور اليومية 234.3 جنيه بينما كان أقلها 124.9 جنيه.

متوسط الأجور اليومية 

ووفق تقرير حصلت عليه “الدستور”، جاء نشاط النقل والتخزين فى المرتبة الأولى بأعلى قيمة لمتوسطات الأجور اليومية بنحو 234.3 جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 142.5 جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، يليه نشاط المعلومات والاتصالات الذي ارتفعت متوسطات الأجور اليومية للعاملين به من 134.5 جنيه لـ 220 جنيه، ونشاط الدفاع والضمان الاجتماعي من 129.6 جنيه لـ 183.9 جنيه، نشاط إمدادات الكهرباء والغاز من 141.6 جنيه لـ 181.7 جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.

وارتفعت متوسطات أجور العاملين بنشاط التشييد والبناء إلى 168.3 جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 145.1 جنيه في الربع المناظر من العام السابق، كذلك ارتفع متوسط الأجر اليومي للعاملين بنشاط العقارات والتأجير إلى 173 جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 136.9 جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

تحسن أجور العاملين 

وتحسنت أجور العاملين بنشاط التعليم بشكل ملحوظ، ليقفز متوسط الأجر اليومي إلى 167.2 جنيه خلال الربع الأول من عام 2024 مقابل 114 جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق عليه، وسجل متوسط الأجر اليومي للعاملين بنشاط الصحة ارتفاعًا من 105.9 جنيه لـ 124.1 جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها.

أما عن الأنشطة الأقل أجرًا يوميًا، جاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنحو 124.9 جنيه خلال الربع الأول من 2024 مقابل 107.9 جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق، يليها خدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة بالأسر بمتوسط أجر يومي قدره 128.9 جنيه خلال الربع الأول من 2024 مقابل 83 جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق عليه.

 

الاحصاء متوسطات أجور أجور يومية الأنشطة الاقتصادية جهاز الإحصاء

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