الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس وزراء سلوفينيا : ندعو جميع الدول الأوروبية لمناصرة الشعب الفلسطيني

روبرت جولوب
روبرت جولوب

قال روبرت جولوب رئيس وزراء سلوفينيا، في كلمته خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: “نرى المعاناة أمام ما يحدث للشعب فى غزة ونود ان نعبر عن حزننا بهذا الشأن، وكذلك عظيم امتنانا للأردن ومصر للدعم غير المسبوق الذي يقدمونه إلى الشعب الفلسطيني فى غزة”.

وأضاف: "ندعو جميع الدول الأوروبية لمناصرة الشعب الفلسطيني ليس فقط من أجل إنهاء الصراع الحالي بل لايجاد حل شامل للمستقبل".

 نؤمن بأن الحل السلمي يأتي عبر حل الدولتين

وتابع: “سلوفينيا فى أسوأ حالاتها قامت بتوفير الدعم لغزة عندما كان العدوان الإسرائيلي على أعلي مستوياته لنعبر عن رفضنا لهذه الأفعال وهكذا نبني الثقة فيما بيننا.. ونحن نؤمن بأن الحل السلمي يأتي عبر حل الدولتين".

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