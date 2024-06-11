العراق: البنى التحتية لقطاع غزة دُمرت بشكل متعمد

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن البنى التحتية لقطاع غزة دمرت بشكل متعمد، حيث هُدمت المئات من المدارس والجامعات، وتضاعفت أعداد الطلبة الذين فقدوا مقاعدهم الدراسية، فخرجت 82% من المدارس عن الخدمة، وحرم قرابة 625.000 ألف طالب وطالبة من التعليم، في جميع المراحل.

وتابع، خلال كلمته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بالمملكة الأردنية، بالتنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، أن القطاع الصحي لم يكن بعيدًا عن الهجمات الوحشية للاحتلال الإسرائيلي، فقد تابع العالم على الهواء مباشرة عمليات قصف المستشفيات والمجازر التي ارتكبت بحق الأطباء والكوادر الصحّية والمرضى الراقدين.

وأشار إلى أن الجرائم الصهيونية قد أدرجت ضمن التصنيفات التي تدين سلطة الاحتلال وفق القوانين الدولية وخرقها لحقوق الإنسان؛ لارتكابها جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية مارست خلالها عمليات قتل وتجويع وتهجير بحق الشعب الفلسطيني وفاقمت من معاناته بسبب نقص الغذاء والدواء وفقدان مياه الشرب والوقود، بعد أن أحكم الاحتلال غلق المعابر ومنع دخول المساعدات.