برلمانى: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار نجاح لجهود مصر والرئيس السيسى

قال النائب وجيه أباظة، عضو مجلس النواب، إن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة هو نجاح للدور المصري وجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحركاته في كل المحافل الدولية والمنظمات العالمية لتلبية دعوة مصر إلى وقف إطلاق النار.

قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار خطوة مهمة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني

وأكد وجيه أباظة أن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة هو من أهم القرارات الأخيرة للمنظمة الدولية، ويمثل خطوة مهمة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين.

وأضاف النائب وجيه أباظة أن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة؛ وتبادل الأسرى والمحتجزين؛ وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة؛ وعودة النازحين إلى أراضيهم؛ وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة- هو قرار إيجابي يعيد دور المنظمة العالمية، التي تعاني من هيمنة أمريكية واستخدام الفيتو بشكل دائم.

أهمية التحرك الدولي لوقف الوحشية والمجازر الإسرائيلية

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية التحرك الدولي واستيقاظ ضمير العالم لوقف الوحشية والمجازر الإسرائيلية وآخرها في رفح، حيث أصيب الاحتلال الإسرائيلي بحالة من الجنون والوحشية وانساقت خلفه الدول الغربية.

وأوضح أن القرار جاء في وقته، حيث يمثل بارقة أمل لإنهاء معاناة المدنيين الأبرياء من الوحشية الإسرائيلية، وحماية الشعب الفلسطيني من العدوان الغاشم، الذي ارتكب مجازر بشعة لا بد أن يحاسب عليها جنرالات وقادة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب.

ضرورة التطبيق السريع والفوري لقرار مجلس الأمن

وطالب "أباظة" المجتمع الدولي وإسرائيل بالتطبيق السريع والفوري للقرار، حيث إن قرار مجلس الأمن طالب بوقف إطلاق النار، وهو ما يسهم في العودة للحوار والمفاوضات مرة أخرى للوصول لحل نهائي للقضية، وهو حل الدولتين وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقًا للقرارات الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال "أباظة" إن القرار يأتي في توقيت مهم ليعكس دور مصر الإقليمي والتحرك على كل الأصعدة والمحافل الدولية والإقليمية، من أجل حشد الدعم العالم لصالح دعوة مصر لوقف إطلاق النار في غزة وحل القضية.

وأكد وجيه أباظة أن مصر تدعو دائمًا للسلام والاستقرار في المنطقة، وضرورة السعى لحل عادل وشامل ونهائي للقضية.