الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة تعديات الباعة الجائلين أمام المدارس بـ 5 مراكز في أسيوط

إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إزالة تعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق وأمام المدارس وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم وذلك بشن حملات الإشغالات والمرافق تزامنًا مع الامتحانات بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية.


وشدد اللواء عصام سعد على عدم التهاون أو التقاعس في هذا الملف الهام لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


إزالة التعديات على حرم الطريق لتسهيل المرور


وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم شن حملات بحي شرق ومراكز الغنايم وديروط وأبوتيج وصدفا حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون.


وأوضح المحافظ، أنه تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق وإزالة الحديد والحجارة أمام بعض المنازل بحي شرق ومراكز الغنايم وديروط وأبوتيج وصدفا خلال حملات بمشاركة سيد عبد الجواد رئيس حي شرق، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والدكتور محمد عبد الراضي رئيس رئيس مركز ومدينة ابوتيج وممدوح جبر رئيس مركز ومدينة صدفا ونوابهم ومسئولي الاشغالات بالحي والتراخيص والمرافق وفريق العمل المعاون من أفراد الاشغالات وشرطة المرافق وبإستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز والحي.


واستهدفت تلك الحملات عددا من شوارع ومناطق حي شرق كـ(منطقة الأزهر وشارع الستين وأسماء الله الحسنى وشارع الهلالي وشارع تقسيم البترول)، و(شارع الملك فيصل وقناطر ديروط وشارع الجيش وشارع الجلاء) بديروط، وطريق (أسيوط/سوهاج) بحري ومنطقة مستشفى ابوتيج النموذجي، وشارعي الجيش ومركز الشباب بمدينة صدفا فضلًا عن رفع الإشغالات بمحيط المدارس بهذه المراكز خاصة مع تزامن بدء الامتحانات وذلك تيسيرًا لحركة المرور وتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين والحفاظ على حرم الطريق العام.

جانب من إزالة الاشغالات
جانب من إزالة الاشغالات
جانب من إزالة الاشغالات
جانب من إزالة الاشغالات
جانب من إزالة الاشغالات
جانب من إزالة الاشغالات
جانب من إزالة الاشغالات
جانب من إزالة الاشغالات
جانب من إزالة الاشغالات
جانب من إزالة الاشغالات
جانب من إزالة الاشغالات
جانب من إزالة الاشغالات
جانب من إزالة الاشغالات
جانب من إزالة الاشغالات
جانب من إزالة الاشغالات
جانب من إزالة الاشغالات
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تعديات الباعة الجائلين حرم الطريق وأمام المدارس أصحاب المحلات التجارية حملات الاشغالات والمرافق كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء

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