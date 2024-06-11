نصائح لاختيار اللحوم وطرق الحفظ الصحيحة

بمناسبة اقتراب عيد الأضحى علينا، يقبل الجميع في هذا التوقيت على شراء اللحوم، لأنها تعتبر من أهم الوجبات الغذائية على الطاولة.

نصائح لاختيار اللحمة

ووفقا لموقع Hindustan times، نعرض لكم في السطور التالية بمناسبة عيد الأضحى، نصائح لاختيار اللحمة وطرق الحفظ الصحيحة، إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

1- اللحم الدسم يحتوي على كمية عالية من الدهون المشبعة والكولستيرول، حاول دائما تركيز اختيارك على اللحم قليل الدسم قدر الإمكان وخاصة إن كنت تعاني من أمراض الشحوم في الدم.

2 - قد تحتوي بعض اللحوم المصنعة على كربوهيدرات، لذا إذا كنت تتناول كميات كبيرة منها تأكد من قراءة الحقائق الغذائية الموجودة على ملصقات المنتجات الغذائية.

3 - يفضل أن تقلل تناول اللحم عالي الدهون إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

4 - لحم الكبد والكلاوي تعتبر غنية بالكولسترول لذا حاول تحديد استهلاكها ثلاث مرات في الأسبوع بحد أقصى.

5 - تجنبي أي لحم ذو رائحة كريهة أو لون اللحم أخضر.

6 - تجنبي أي لحم بقري يكون بني داكن أو متغير اللون، أو له رائحة قوية، أو يكون قاسيًا أو لزجًا.

7 - تجنبي أي دواجن تبدو باهتة أو ذات رائحة قوية أو صلبة أو لزجة.

8 - تجنبي أي سمكة بهت لونها أو لحمها إسفنجي أو لزج ولها رائحة قوية كالسمك أو الأمونيا.

9 - تجنبي أي لحم يكون تغليفه تالف أو ممزق، حيث من المحتمل أن يكون تعرض للهواء والبكتيريا الضارة.

الطريقة الصحيحة لتخزين اللحمة