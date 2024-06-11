الثلاثاء 11 يونيو 2024
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نصائح لاختيار اللحوم وطرق الحفظ الصحيحة

اللحوم
اللحوم

بمناسبة اقتراب عيد الأضحى علينا، يقبل الجميع في هذا التوقيت على شراء اللحوم، لأنها تعتبر من أهم الوجبات الغذائية على الطاولة.

نصائح لاختيار اللحمة 

ووفقا لموقع Hindustan times، نعرض لكم في السطور التالية بمناسبة عيد الأضحى، نصائح لاختيار اللحمة وطرق الحفظ الصحيحة، إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

1- اللحم الدسم يحتوي على كمية عالية من الدهون المشبعة والكولستيرول، حاول دائما تركيز اختيارك على اللحم قليل الدسم قدر الإمكان وخاصة إن كنت تعاني من أمراض الشحوم في الدم.

2 - قد تحتوي بعض اللحوم المصنعة على كربوهيدرات، لذا إذا كنت تتناول كميات كبيرة منها تأكد من قراءة الحقائق الغذائية الموجودة على ملصقات المنتجات الغذائية.

3 - يفضل أن تقلل تناول اللحم عالي الدهون إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

4 - لحم الكبد والكلاوي تعتبر غنية بالكولسترول لذا حاول تحديد استهلاكها ثلاث مرات في الأسبوع بحد أقصى.

5 - تجنبي أي لحم ذو رائحة كريهة أو لون اللحم أخضر.

6 - تجنبي أي لحم بقري يكون بني داكن أو متغير اللون، أو له رائحة قوية، أو يكون قاسيًا أو لزجًا.

7 - تجنبي أي دواجن تبدو باهتة أو ذات رائحة قوية أو صلبة أو لزجة.

8 - تجنبي أي سمكة بهت لونها أو لحمها إسفنجي أو لزج ولها رائحة قوية كالسمك أو الأمونيا.

9 - تجنبي أي لحم يكون تغليفه تالف أو ممزق، حيث من المحتمل أن يكون تعرض للهواء والبكتيريا الضارة.

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الطريقة الصحيحة لتخزين اللحمة

  • تخزين اللحم بشكل ملائم يساعد في إبقاء جودة اللحم مدة أطول.
  • يجب عدم ترك الذبيحة خارج الثلاجة لمدة أكثر من ٦٠ دقيقة
  • تأكد من تغليفها جيدًا
  • يجب حفظ اللحم في الثلاجة قبل نقله إلى التفريز لمدة لا تقل عن 6 ساعات.
  • يحفظ اللحم المجمد بدرجة حرارة (-18) مئوية.
  • يحفظ اللحم في جزء مخصص له بعيد عن باقي الأطعمة.
  • حافظ على نظافة المكان المخصص للحوم في الثلاجة والفريزر.
  • تخلص من اللحم الفاسد من خلال وضعه بكيس مقفل جيدًا واتلافه في الأماكن المخصصة.
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