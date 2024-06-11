السودانى: بربرية العدوان الإسرائيلى تسببت فى تفاقم الوضع الإنسانى والاقتصادى بغزة

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إن بربرية العدوان الإسرائيلي تسببت في تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي في عموم قطاع غزة، الذي يعاني بالأساس من مشكلات اقتصادية نتيجة انتهاكات الاحتلال المستمرة، فقد بلغت نسبة نازحي قطاع غزة أكثر من ثمانين بالمئة من مجموع سكانه البالغ قرابة المليون و300 ألف شخص.

500 ألف عامل تركوا أعمالهم بسبب الحرب

وتابع، خلال كلمته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بالمملكة الأردنية، بالتنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، أن 500 ألف عامل تركوا أعمالهم بسبب الحرب، واليوم أدى هذا العدوان إلى تدمير 370 ألف وحدة سكنية في غزة، وتضرر أكثر من 53% من منشآت المياه والصرف الصحي، من مجموع أكثر من 600 منشأة.