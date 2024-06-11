إصابة 4 أشخاص بطعنات في مشاجرة بالأسلحة البيضاء على "أوردر أكل" بقنا

أصيب 4 أشخاص، بطعنات في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء في نجع حمادي، بسبب تأخير "أوردر" من مطعم لأحد الأشخاص.

انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد إمبابي، رئيس مباحث مركز شرطة نجع حمادي، إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة 4 أشخاص بطعنات وجروح.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، والتحفظ على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

حادث سير

في سياق آخر كان قد أصيب 4 شباب، يوم السبت الماضي، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الأربعين الشهير ب طريق الموت، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الأربعين، في مركز نجع حمادي، وأسفر عن إصابة 4 شباب.

وبعد الفحص تبين إصابة كلًا من "أحمد.خ.ن، يبلغ من العمر 20 عامًا، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وحماد.م.ح، يبلغ من العمر 20 عامًا، اشتباه كسر بمفصل الحوض، ويوسف.م.ف، يبلغ من العمر 18 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، ويوسف.ن.م، يبلغ من العمر 18 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.