"السودانى" يؤكد ضرورة إنشاء صندوق لدعم قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلى

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ضرورة إنشاء صندوق لدعم قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي.

وقال، خلال كلمته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بالمملكة الأردنية، للتنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، إن اجتماع اليوم يأتي لتحديد سبل تعزيز وتنسيق استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية التي ما زالت تتسع بسبب العدوان على غزة، متابعًا: إن العدوان على غزة كشف هشاشة النظام الدولي وعجزه عن القيام بواجباته ومسئولياته، في ظل حملة التطهير والإبادة الجماعية، والخروقات الواضحة لكل القوانين والشرائع، ومع الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني.

وأضاف أن أعداد الضحايا باتت أعدادًا مرعبة، ومع هذه الدلائل التي لا جدل فيها على وحشية ما يجري نجد أن العالم وقف عاجزًا ويتستر خلف مواقف خجولة لا ترتقي لأدنى حدود المسئولية.