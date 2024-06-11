الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نجيب ميقاتى: نناشد كل دول العالم العمل للوصول لحقوق الفلسطينيين وإفشاء السلام

نجيب ميقاتي، رئيس
نجيب ميقاتي، رئيس حكومة لبنان

قال نجيب ميقاتي، رئيس حكومة لبنان: إننا نناشد كل دول العالم التدخل لوقف ما حدث بحق الشعب الفلسطيني، والعمل للوصول لحقوق الفلسطينيين وإفشاء السلام.

لبنان تعوّد أن يحمل هم وقضايا العرب

وأضاف "ميقاتي"، خلال كلمته بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن لبنان تعوّد أن يحمل هم وقضايا العرب.

ودعا "ميقاتي" لاستقبال وإغاثة مصابي غزة، خاصة الأطفال، للعلاج بمستشفيات لبنان، كما أنهم مستعدون للتعاون مع السلطة الفلسطينية لتسهيل الإجراءات الخاصة بعبور الجرحى والمصابين لتلقي العلاج بلبنان.

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