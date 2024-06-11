مزيد من الحرية لمبابي.. ديشامب يجري تعديلات على تكتيك فرنسا بـ"يورو 2024"

ينوي ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، إجراء تعديلات على تشكيل وخطة فريقه استعدادًا لخوض لمنافسات بطولة أمم أوروبا 2024.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة أمم أوروبا 2024، يوم الجمعة المقبل، بمواجهة منتخبي ألمانيا واسكتلندا، في العاشرة مساءً على ملعب أليانز أرينا.

توزيع بعض الأدوار الهجومية على التشكيل في بطولة أمم أوروبا المقبلة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن الجهاز الفني قرر إجراء توزيع بعض الأدوار الهجومية على التشكيل في بطولة أمم أوروبا المقبلة، لمنح كيليان مبابي مزيد من الحرية.

ويفتتح المنتخب الفرنسي مواجهاته في بطولة أمم أوروبا ضد منتخب النمسا، يوم الإثنين المقبل في العاشرة مساءً.

وأفادت "ليكيب" أن ديشامب قرر الاعتماد على ماركوس تورام في مركز الجناح الأيسر، وأنطوان جريزمان في مركز المهاجم الثاني.

المركز الذي سيلعب فيه امبابي خلال أمم أوروبا 2024

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي سيلعب في مركز المهاجم الصريح كما سيحصل على المزيد من الحرية في التحركات الهجومية سواء في عمق الملعب أو على الجناحين، وكذلك إعفائه من المهام الدفاعية أثناء المباريات لتحقيق أكبر استفادة هجومية منه، وإبقائه في مساحات قريبة من منطقة الجزاء

ويقع المنتخب الفرنسي في المجموعة الرابعة من بطولة كأس أمم أوروبا 2024، رفقة منتخبات بولندا وهولندا والنمسا.

مجموعات أمم أوروبا 2024

المجموعة الأولى: ألمانيا، أسكتلندا، المجر، سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا، كرواتيا، إيطاليا، ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا، الدنمارك، صربيا، إنجلترا.

المجموعة الرابعة: بولندا، هولندا، النمسا، فرنسا

المجموعة الخامسة: بلجيكا، سلوفاكيا، رومانيا، أوكرانيا.

المجموعة السادسة: تركيا، جورجيا، البرتغال، التشيك.

وتحتضن 10 مدن ألمانيا منافسات بطولة يورو 2024، بألمانيا، وهي: برلين، ميونخ، دورتموند، شتوتجارت، جيلسينكيرشين، فرانكفورت، هامبورج، دوسلدورف، كولون، لايبزيج.

ويحمل المنتخب الإيطالي لقب البطولة والذي حققه في النسخة الماضية على حساب المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل منهما.