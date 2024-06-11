الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز

حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسى اليوم رسالة قوية بضرورة التحرك لإنهاء المعاناة الإنسانية بغزة

رضا فرحات
رضا فرحات

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، لافتًا إلى أن كلمة السيسي كانت حاسمة ومؤثرة، حيث وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه الوضع الإنساني المتفاقم في غزة.

ضرورة وقف إطلاق النار

وأوضح فرحات أن الرئيس السيسي ركز على النقاط الجوهرية المتعلقة بضرورة وقف إطلاق النار الفوري وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ما يعكس التزام مصر العميق بدعم الحقوق الفلسطينية وضرورة توفير المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين المحاصرين، مشيرا إلى أن دعوة السيسي للمجتمع الدولي بوقف سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين تحمل رسالة قوية بضرورة التحرك السريع لإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة.

التأكيد على حل الدولتين

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن تأكيد السيسي على حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام يعكس رؤية مصر الثابتة لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، داعيا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لدعم المبادرات الإنسانية والسياسية التي طرحها الرئيس السيسي لضمان حماية الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

تفاقم الأوضاع بشكل غير مسبوق في قطاع غزة

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أهمية هذا المؤتمر في ظل تفاقم الأوضاع بشكل غير مسبوق في قطاع غزة ومشاركة مصر يعكس التقدير الإقليمي والدولي للجهود المصرية المضنية خلال الأشهر الماضية لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم وما ترتب عليه من تأزم في الأوضاع الإنسانية، إثر تدمير كامل للبنية التحتية وممارسة سياسات التجويع ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

رضا فرحات حزب المؤتمر الرئيس عبد الفتاح السيسي غزة السيسي وقف إطلاق النار

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