الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

افتتاح المؤتمر السنوي لمخدومي "فرح وعطاء" بالقاهرة

كنيسة
كنيسة

 انطلقت أمس، فعاليات المؤتمر السنوي لمخدومي فرح وعطاء بالقاهرة، برعاية البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، وتحت شعار "أما أنا فصلاة".

يقام المؤتمر في الفترة من العاشر، وحتى الرابع عشر من الشهر الجاري، وذلك بفيلا الشهيد، بفايد، بمشاركة ثلاثة عشر كنيسة، من رعايا القاهرة.

أبرز المشاركين في المؤتمر 

يشارك أيضًا كلٌ من: الأب جورج جميل، راعي كنيسة عذراء السجود، بشبرا، والمرشد الروحي لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية، والقمص مرقس لطفي، راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس إسطفانوس، بشبرا الخيمة، والقمص أنطونيوس سماحة، أحد رعاة كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، والأب يوحنا سعد، راعي كنيسة السيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل، بالإضافة إلى الأخت منال مجلع، والأخت روزانا عدلي، من الراهبات الفرنسيسكانيات صغيرات القلب  الأقدس بالمعادي.

كما يشارك أيضًا الأخت ماري يونان، والأخ مجدي حنا، والأخت فيفي سمعان، والأخ سعد طلعت، والأخت مريم عطا، مسؤولو الأسرة المركزية لخدمة فرح وعطاء بالإيبارشية البطريركية.

بدأ المؤتمر بكلمة ترحيبية من الأخت ماري يونان، أعقبها، التعرف على تنبيهات المؤتمر، من قبل الأخ سامح زكي، قائد المؤتمر، ثم ألقى الأب جورج تأملًا روحيًا للحاضرين حول "الصلاة".

أهمية الاشتراك مع الكنيسة الجامعة في سنة الصلاة

وأكد المرشد الروحي لفرح وعطاء أهمية الاشتراك مع الكنيسة الجامعة في سنة الصلاة، موضحًا معنى الصلاة، وكيف نعيشها؟ وعقب ذلك، تم تقسيم مجموعات العمل حول "أهمية الصلاة".

تضمن اليوم الأول من المؤتمر أيضًا حفلات السمر، بقيادة خادمات كنيستي العائلة المقدسة، بالمطرية، والسيدة العذراء والأم تريزا، بعزبة النخل.

وفي نهاية اليوم، تم الاحتفال بأول حدث في فرح وعطاء، وهو زواج اتنين من مخدومي فرح وعطاء، برعية شبرا الخيمة.

المؤتمر السنوي البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق أما أنا فصلاة المؤتمر

مواد متعلقة

البابا تواضروس يترأس صلوات عشية عيد القديس الأنبا إبرام بالفيوم (بث مباشر)

بالتزامن مع زيارة البابا له.. تعرف على تاريخ دير "رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون"

البابا تواضروس: هناك مبادئ مهمة للحياة الرهبانية

البابا تواضروس يترأس عشية القديس الأنبا إبرام بالفيوم

رسالة شكر من بابا الفاتيكان للرئيس السيسى وملك الأردن

الكنيسة الأرثوذكسية تشهد أنشطة رعوية مكثفة قبيل صوم الرسل

الأنبا ارميا يشارك فى ندوة "أرضنا مستقبلنا"بالمركز الثقافى القبطى

تحت شعار "افرحوا في الرب".. اختتام مؤتمر مؤتمر الكهنة نصف السنوي بالمنيا

الأكثر قراءة

كولر يتمسك بضم إياد العسقلانى للأهلى

جمعية شلاتين.. البترول تعلن عن توسعات جديدة وتنظيم التعدين الأهلي

"العين تُدخل القبر".. وفاة أصغر حاج بعد ساعات من نشر والدته صورته على "فيسبوك"

إصابة 8 أشخاص فى حادث دهس بالدقهلية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

«شلاتين للثروة المعدنية» تسجل أرقامًا قياسية في إيرادات وإنتاج الذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة