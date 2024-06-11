وفاة الملحن أمير جادو.. وصناع الموسيقى يودعونه: رحل هادئًا

توفي الملحن والمؤلف الموسيقي أمير جادو، صباح اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع مرض السرطان.

وأعلن الفنان شريف إدريس خبر وفاة الملحن أمير جادو عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقًا: "لا إله إلا الله.. إنا لله وإنا اليه راجعون، مع السلامة يا أمير الصديق العزيز الملحن والمؤلف الموسيقي، والإنسان المحترم الطيب أمير جادو في ذمة الله بعد صراع مع المرض اللعين".

وفاة الملحن والمؤلف الموسيقى أمير جادو.. وصناع الموسيقى يودعونه: رحل هادئًا

في سياق متصل، حرص عدد كبير من صناع الموسيقى على نعي أمير جادو، عبر حساباتهم الرسمية على موقعى التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستجرام، منهم الموسيقار شريف الزفتاوي، الذي كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": توفي إلى رحمة الله صديقي العزيز أمير جادو.. أمير كان من أطيب الناس اللي أنا عرفتها، أنا وأمير اتعرفنا من خلال الفيسبوك، كنا بنشتغل نفس الشغلانة، لكن اللي يعرف أي حد في الوسط ده حيقولك إن النفوس مش طيبة أوي يعني عشان كده أنا طول الوقت واخد جنب لحد ما يوم من الأيام لقيت حد بيبعتلي وبيشكر في الموسيقى بتاعتي، فشكرته جدا، لكن خدني الفضول أعرف أكتر عن الشخص ده.. فدخلت صفحته وفوجئت إنه مؤلف موسيقي عبقري، والأكتر من كده إنه متواضع وحقيقي قلبه طيب.. ومن يومها بقينا أصحاب ونتكلم في التليفون كتير، وبقينا نبعت لبعض أفكار موسيقية ناخد رأي بعض فيها.

وأضاف الزفتاوي: المؤلم في موت صديقي أمير إنه عمره ما جابلي سيرة عن مرضه ولا حتى لمّح بيه.. أنا آسف يا صديقي العزيز، كان نفسي أبقى جنبك في الآخر بس إنت فضلت إنك تمشي في هدوء.

أعمال أمير جادو

يذكر أن الملحن والمؤلف الموسيقى أمير جادو وضع الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام على مدى سنوات طويلة، منها فيلم «مش مهم العنوان» إنتاج 2010، وحصد جائزة أفضل موسيقى تصويرية عن فيلم «صندوق الدنيا» للمخرج عماد البهات، ضمن 4 جوائز فاز بها الفيلم في مسابقة جمعية كتاب ونقاد السينما عام 2021.

كما قدم الموسيقى التصويرية لعدد من المسلسلات العربية، منها «حضرة الموقف» و«بتوقيت جدة»، وقدم مؤخرًا الموسيقى التصويرية لفيلم «بخروش» الذي شارك في مهرجان أفلام السعودية، وقدم الموسيقى التصويرية أيضا لفيلم «حين رأت».