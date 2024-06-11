الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

Watch it تعلن موعد عرض فيلم "90 يوم"

فيلم 90 يوم
فيلم 90 يوم

أعلنت منصة watch it طرح الفيلم السعودي "90 يوم" الجمعة المقبل 14 يونيو الجاري. 

وطرحت المنصة مقطعًا ترويجيًا للفيلم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وعلقت عليه: ٩٠ يوم قادرين إنهم يغيروا حاجات كتير.. لكن هل ممكن يغيروا من قرارك؟!، فيلم ٩٠ يوم يُعرض على WATCHIT يوم ١٤ يونيو. 

فيلم 90 يوم 

"90 يوم" فيلم سينمائي طويل تم تصويره بين مدينة جدة السعودية والعاصمة المصرية القاهرة، وهو من تأليف وإخراج خالد الحربي، وبطولة كل من مروة محمد، وفيصل الزهراني، وسناء بكر يونس، وعبدالعزيز السكيرين.

قصة فيلم 90 يوم 

تدور أحداث العمل السينمائي في إطارٍ رومانسي كوميدي، ويتحدث عن الحياة الزوجية، وكيفية حل مشكلاتها بطرق سهلة، كما يُلقي الضوء على بعض العادات والتقاليد الاجتماعية التي تحتاج إلى إعادة نظر.

تدور أحداث "90 يوم" حول سارة، الطبيبة الرافضة للزواج التقليدي، وإصرارها على الارتباط بالرجل الذي يناسب تطلعاتها. وتجد سارة "فارس الأحلام" أخيرًا، وتقرر تحدي الجميع والزواج منه، قبل أن تكتشف أنه يخفي عنها حقيقة مهمة.

وتتطور أحداث الفيلم بطريقة درامية، لتسلط الضوء على تمسّك بعض المحيطين بسارة بالعادات والتقاليد، حتى وإن كانت تخالف الشرع.

ويسعى صناع الفيلم إلى إبراز دور السينما في المجتمع السعودي، وقدرتها على طرح المشكلات التي تعاني منها شرائح مجتمعية مختلفة وتقديم رؤى وحلول غير تقليدية، بالإضافة إلى العمل لتكون الأفلام السعودية إضافة ونواة لتأسيس صناعة سينما قوية في المملكة التي تشهد انفتاحًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. 

أبطال فيلم 90 يوم 

فيلم "90 يوم" من بطولة فيصل الزهراني، مروة محمد، خالد الحربي، سناء بكر يونس، عبدالعزيز السكيرين وهو من تأليف وإخراج الفنان خالد الحربي. 

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