كيف تفرق بين آلام النوبات القلبية والحموضة؟

يجب الحرص على فهم الفرق بين آلام النوبات القلبية والحموضة، غالبًا ما يكون ألم النوبة القلبية بمثابة انزعاج، وليس ألمًا حادًا، ويمكن الخلط بينه وبين الحموضة، ويعد التعرف على الأعراض مثل ألم الصدر أمرًا مهمًا للحصول على رعاية طبية فورية.

غالبًا ما يُساء فهم ألم الأزمة القلبية، لأنه ليس ألمًا حادًا نموذجيًا، بل هو إحساس بعدم الراحة المنتشر،و هذا الانزعاج واسع النطاق ولا يمكن تحديده في مكان معين، والأفراد الذين يعانون من نوبة قلبية أعراض عادةً ما يضعون قبضة مغلقة على صدورهم بدلًا من الإشارة إلى موقع محدد، ويعد فهم كيفية التمييز بين آلام النوبات القلبية والحموضة أمرًا بالغ الأهمية، على الرغم من أنه قد يكون أمرًا صعبًا.

الحموضة

أحد المؤشرات الرئيسية هو كيفية استجابة الانزعاج لمضادات الحموضة والماء، وإذا زال الانزعاج بعد تناول مضاد للحموضة أو شرب الماء، فمن المرجح أن يكون ذلك بسبب الحموضة. يشير هذا الارتياح إلى أن المشكلة قد تكون مرتبطة بمعدة بدلا من القلب. ومع ذلك، إذا لم يكن هناك راحة بعد تناول مضادات الحموضة، فقد يشير ذلك إلى وجود مشكلة في القلب تتطلب عناية طبية فورية.

وفقًا للدكتور سانجيف تشودري، المدير السريري لأمراض القلب، مستشفيات مارينجو آسيا، جوروجرام، “هناك عامل مهم آخر يجب مراعاته وهو العلاقة بين الألم والجهد البدني. إذا زاد الألم أو الانزعاج مع النشاط البدني، فمن المرجح أن يكون مرتبطًا بالقلب. هذا النوع من الألم المرتبط بالمجهود هو أحد الأعراض الشائعة لمشاكل القلب، بما في ذلك النوبات القلبية. ومن ناحية أخرى، إذا لم يتغير الألم مع المجهود البدني، فمن المرجح أن يكون مصدره غير قلبي.

وغالبًا ما تؤدي صعوبة التمييز بين آلام الأزمة القلبية والحموضة إلى تأخير العلاج. يعزو العديد من الأشخاص عن طريق الخطأ أعراض الأزمة القلبية إلى الحموضة ويستمرون في تناول مضادات الحموضة، معتقدين أن المشكلة ستحل من تلقاء نفسها. هذا التأخير في طلب العلاج الطبي المناسبعلاجيمكن أن يكون لها عواقب وخيمة. ولذلك لا بد من الخطأ في جانب الحذر والسعي الرعاية الطبية إذا كان هناك أي شك حول طبيعة الألم. إن إدراك هذه الاختلافات والاستجابة لها بسرعة يمكن أن ينقذ الحياة، ويضمن معالجة النوبات القلبية المحتملة بسرعة وفعالية.