الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"طاقة النواب": كلمة الرئيس بمؤتمر إغاثة غزة تعكس الحاجة الملحة للتحرك فورا

النائب خالد عبدالمولى
النائب خالد عبدالمولى

قال النائب خالد عبدالمولى، أمين  سر  لجنة  الطاقة  والبيئة  بمجلس  النواب، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمؤتمر الإغاثة الإنسانية الطارئة في غزة، تأكيدًا للالتزام الدائم لمصر بدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناتهم، وتعكس الروح الإنسانية العميقة للقيادة السياسية.

عبد المولي: كلمة الرئيس تعكس الحاجة الملحة للتحرك السريع 

أوضح أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية له، أن كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر الإغاثة الإنسانية الطارئة في غزة، تعكس الحاجة الملحة للتحرك السريع والفعال لمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل التحديات الإنسانية الكبيرة التي يواجهونها.

أشار النائب  خالد عبدالمولى، إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة وقف إطلاق النار والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة، يعكس التزام مصر الدائم بالسلام والأمن في الشرق الأوسط وحرصها على تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة بأسرها.

 انتهاكات ضد القانون الدولي

أكد النائب خالد عبدالمولى، علي ضرورة إجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي في غزة، وضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيد أو شرط، ووقف الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم.

لفت النائب خالد عبدالمولى إلى أن موقف مصر ثابت وواضح في دعم القضية الفلسطينية من خلال دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

وفي السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جميع الأطراف إلى الموافقة على خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث يؤيد القرار خطة قدمها بايدن تنص على إنهاء القتال في قطاع غزة على ثلاث مراحل.

وينص المقترح في مرحلته الأولى على وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، وإطلاق سراح بعض الرهائن الذين احتجزوا أثناء هجوم حماس ومعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بالمملكة الأردنية، لتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

طاقة النواب كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر الإغاثة الإنسانية الطارئة في غزة , الرئيس السيسي أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب النائب خالد عبدالمولى

مواد متعلقة

الحصاد الأسبوعى لوزارة العمل.. الوزير يلقى كلمة أمام الرئيس لتجديد العهد بمواصلة التقدم فى مجال العمل

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

مدبولى يستعرض تقرير المتابعة الثانى لتنفيذ مقترحات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

الأكثر قراءة

كولر يتمسك بضم إياد العسقلانى للأهلى

جمعية شلاتين.. البترول تعلن عن توسعات جديدة وتنظيم التعدين الأهلي

"العين تُدخل القبر".. وفاة أصغر حاج بعد ساعات من نشر والدته صورته على "فيسبوك"

إصابة 8 أشخاص فى حادث دهس بالدقهلية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

«شلاتين للثروة المعدنية» تسجل أرقامًا قياسية في إيرادات وإنتاج الذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة