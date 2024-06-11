"طاقة النواب": كلمة الرئيس بمؤتمر إغاثة غزة تعكس الحاجة الملحة للتحرك فورا

قال النائب خالد عبدالمولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمؤتمر الإغاثة الإنسانية الطارئة في غزة، تأكيدًا للالتزام الدائم لمصر بدعم الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناتهم، وتعكس الروح الإنسانية العميقة للقيادة السياسية.

عبد المولي: كلمة الرئيس تعكس الحاجة الملحة للتحرك السريع

أوضح أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية له، أن كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر الإغاثة الإنسانية الطارئة في غزة، تعكس الحاجة الملحة للتحرك السريع والفعال لمساعدة الشعب الفلسطيني في ظل التحديات الإنسانية الكبيرة التي يواجهونها.

أشار النائب خالد عبدالمولى، إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة وقف إطلاق النار والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة، يعكس التزام مصر الدائم بالسلام والأمن في الشرق الأوسط وحرصها على تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة بأسرها.

انتهاكات ضد القانون الدولي

أكد النائب خالد عبدالمولى، علي ضرورة إجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي في غزة، وضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة بلا قيد أو شرط، ووقف الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم.

لفت النائب خالد عبدالمولى إلى أن موقف مصر ثابت وواضح في دعم القضية الفلسطينية من خلال دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية.

وفي السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، جميع الأطراف إلى الموافقة على خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث يؤيد القرار خطة قدمها بايدن تنص على إنهاء القتال في قطاع غزة على ثلاث مراحل.

وينص المقترح في مرحلته الأولى على وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، وإطلاق سراح بعض الرهائن الذين احتجزوا أثناء هجوم حماس ومعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بالمملكة الأردنية، لتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.