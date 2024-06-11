الأمين العام للأمم المتحدة يقدم التعازى لموظفى "أونروا".. ويطالب بمحاسبة المسئولين

قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، التعازي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مقتل موظفيها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وطالب، خلال كلمته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بالمملكة الأردنية، بالتنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، "بالمساءلة لكل مسئول عن مقتل أى أممي في غزة، ومن غير المقبول ما حدث وما يحدث أيضا"، بجانب وقف إطلاق النار في غزة، داعيا جميع الأطراف للتوصل لاتفاق واحترام القانون الإنساني الدولي.