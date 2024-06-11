عقب انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 يترقب الطلاب توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2024 للمواد غير المضافة للمجموع والتي يؤدون فيها امتحانانت نهاية العام الدراسي قبل إجازة عيد الأضحى وكذلك المواد الأساسية المضافة للمجموع والتي تبدأ من السبت 22 يونيو 2024.

ننشر في التقرير توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2024 للمواد المضافة للمجموع وغير المضافة للمجموع والتي يؤديها طلاب الثانوية العامة غدًا لمادتي الاقتصاد والإحصاء.

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2024

في البداية توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2024 للمواد المضافة للمجموع التي امتحانها الطلاب يوم الاثنين 10 يونيو 2024 كالتالي

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2024 مادة التربية الدينية: الدرجة الكلية 25 درجة ودرجة النجاح من 12.5 درجة

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2024 مادة التربية الوطنية الدرجة الكلية 25 درجة ودرجة النجاح من 12.5 درجة

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2024 مادة الاقتصاد: الدرجة الكلية 50 درجة ودرجة النجاح من 25

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2024 مادة الإحصاء: الدرجة الكلية 50 درجة ودرجة النجاح من 25

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2024 للمواد الأساسية

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 مادة اللغة العربية: الدرجة الكلية 80 درجة ودرجة النجاح من 40 درجة

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى: الدرجة الكلية 50 درجة ودرجة النجاح من 25 درجة

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2024 مادة اللغة الأجنبية الثانية: الدرجة الكلية 40 درجة ودرجة النجاح من 20 درجة

توزيع درجات مواد الثانوية العامة مادة الكيمياء: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2024 مادة الفيزياء: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 مادة الجيولوجيا: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2024 مادة الأحياء: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 مادة الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة، ودرجة النجاح من 15 درجة

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2024 مادة التفاضل والتكامل: الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 مادة الاستاتيكا: الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2024 مادة الديناميكا: الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 مادة التاريخ: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2024 مادة الجغرافيا: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 مادة الفلسفة والمنطق: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2024 مادة علم النفس والاجتماع: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.

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