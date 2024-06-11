الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2024

جريدة الدستور

عقب انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 يترقب الطلاب توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2024 للمواد غير المضافة للمجموع والتي يؤدون فيها امتحانانت نهاية العام الدراسي قبل إجازة عيد الأضحى وكذلك المواد الأساسية المضافة للمجموع والتي تبدأ من السبت 22 يونيو 2024.

 

ننشر في التقرير توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2024  للمواد المضافة للمجموع وغير المضافة للمجموع والتي يؤديها طلاب الثانوية العامة غدًا لمادتي الاقتصاد والإحصاء. 

 

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2024 

 

في البداية توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2024 للمواد المضافة للمجموع التي امتحانها الطلاب يوم الاثنين 10 يونيو 2024 كالتالي 

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2024 مادة التربية الدينية: الدرجة الكلية 25 درجة  ودرجة النجاح من  12.5 درجة

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2024 مادة التربية الوطنية الدرجة الكلية 25 درجة ودرجة النجاح من  12.5 درجة

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي  2024 مادة الاقتصاد: الدرجة الكلية 50 درجة ودرجة النجاح من 25

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي  2024 مادة الإحصاء: الدرجة الكلية 50 درجة ودرجة النجاح من 25

 

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2024 للمواد الأساسية 

 

توزيع درجات مواد  الثانوية العامة 2024 مادة اللغة العربية: الدرجة الكلية 80 درجة  ودرجة النجاح من 40 درجة

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي  2024 مادة  اللغة الأجنبية الأولى: الدرجة الكلية 50 درجة ودرجة النجاح من 25 درجة

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي  2024 مادة اللغة الأجنبية الثانية: الدرجة الكلية 40 درجة ودرجة النجاح من 20 درجة

توزيع درجات مواد  الثانوية العامة مادة الكيمياء: الدرجة الكلية 60 درجة  ودرجة النجاح من 30 درجة

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي  2024 مادة الفيزياء: الدرجة الكلية 60 درجة  ودرجة النجاح من 30 درجة

توزيع درجات مواد  الثانوية العامة 2024  مادة الجيولوجيا: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

سبب وفاة طالب الثانوية العامة اليوم

طلاب الثانوية العامة يشكرون الداخلية على تأمين لجان الامتحانات: “نشعر بأمان”

مشروبات تساعد في خفض حرارة الجسم والتركيز في موسم الثانوية

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي  2024 مادة الأحياء: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

توزيع درجات مواد  الثانوية العامة 2024  مادة الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة، ودرجة النجاح من 15 درجة

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي  2024 مادة التفاضل والتكامل: الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة

توزيع درجات مواد  الثانوية العامة 2024  مادة الاستاتيكا: الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من   15 درجة

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي  2024 مادة الديناميكا: الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة 

توزيع درجات مواد  الثانوية العامة 2024  مادة التاريخ: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي  2024 مادة الجغرافيا: الدرجة الكلية  60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

توزيع درجات مواد  الثانوية العامة 2024 مادة الفلسفة والمنطق:   الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي  2024  مادة علم النفس والاجتماع: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.

إقرأ أيضا: 

رابط استخراج أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 وعدد أسئلة الامتحانات

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 pdf

txt

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

txt

9 نصائح لحل مادة الإحصاء والاقتصاد لطلاب الثانوية العامة 2024

توزيع درجات مواد الصف الثالث الثانوي درجات مواد الصف الثالث الثانوي 2024 توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 الثانوية العامة 2024 الصف الثالث الثانوي 2024 مواد الثانوية العامة 2024

الأكثر قراءة

كولر يتمسك بضم إياد العسقلانى للأهلى

جمعية شلاتين.. البترول تعلن عن توسعات جديدة وتنظيم التعدين الأهلي

"العين تُدخل القبر".. وفاة أصغر حاج بعد ساعات من نشر والدته صورته على "فيسبوك"

إصابة 8 أشخاص فى حادث دهس بالدقهلية

موعد إجازة عيد الأضحى 2024 للقطاع الخاص والحكومي

«شلاتين للثروة المعدنية» تسجل أرقامًا قياسية في إيرادات وإنتاج الذهب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

لواء. محسن الفحام

الخوف من السلام

صور

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

وزيرة الثقافة تفتتح المعرض العام للأوبرا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تواجه أسوأ موجة تضخم وارتفاع للأسعار

جيش الاحتلال: نحن بحاجة إلى 15 كتيبة جديدة بحجم فرقة عسكرية تضم 4500 جندى

صحيفة عبرية تكشف أسرار تفوق حماس في غزة وفشل إسرائيل في المعركة