موعد مباراة الأهلي وفاركو بدوري نايل والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو، ضمن مؤجلات مسابقة دوري نايل والقنوات الناقلة لها (موسم 2023/2024)، هو ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة ومتابعي المارد الأحمر بصفة خاصة، على كافة محركات جوجل مؤخرا.

ويأتي ذلك، عقب انتهاء المنتخب الوطني الأول من ارتباطاته الإفريقية المؤهلة لكأس العالم (2026)، بالإضافة إلى أن المباراة ستكون الأولى للمارد الأحمر، بعد تتويجه بالنجمة الثانية عشر بدوري أبطال إفريقيا، على حساب الترجي التونسي بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب (1/0).

موعد مباراة الأهلي وفاركو ضمن مؤجلات دوري نايل

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره فاركو، في تمام السابعة مساء الجمعة المقبلة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر والدور الأول بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو ضمن مؤجلات دوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، مباراة الأهلي وفاركو، المؤجلة من الدور الأول وتحديدا الجولة الحادية عشر، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء الجمعة 14 يونيو الجاري.

يسبق مباراة الأهلي وفاركو، المؤجلة من الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل، إقامة أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

موقف الأهلي بدوري نايل

يحتل الأهلي، المركز الثامن بجدول دوري نايل برصيد 33 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة حتى الآن، حيث يمتلك المارد الأحمر 10 مؤجلات متنوعة ما بين الدور الأول وبداية الدور الثاني بدوري نايل.

البداية فاركو والمؤجلة من الجولة الحادية عشر، والداخلية الجولة الثانية عشر، وطلائع الجيش الجولة الثالثة عشر، وبيراميدز الجولة الرابعة عشر، ومودرن فيوتشر الجولة السابعة عشر، والمصري الجولة الثامنة عشر، وسيراميكا كليوباترا الجولة التاسعة عشر، والمقاولون العرب الجولة الثالثة والعشرون، وسموحة الجولة الرابعة والعشرون، وزد الجولة الخامسة والعشرون.

حقق المارد الأحمر، الفوز في 10 مباريات، بينما كان التعادل حاضرا في 3 مباريات والهزيمة خلال مواجهتين.