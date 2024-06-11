الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد انكسار موجة الحر الشديدة..تعرف على حالة الطقس خلال اليومين المقبلين

طقس
طقس

 

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لمنخفض جوي خليجي يتسبب في ارتفاع شديد جدا في درجات الحرارة لتصل إلى 50 درجة مئوية في الشمس.


وحسب تصريحات هيئة الأرصاد الجوية أنه بعدما اعتدلت الأجواء نسبيًا مع أيام الجمعة والسبت بالتدريج وتلطفت أجواء الليل بشكل كبير سوف تبدأ موجة حارة شديدة من اليوم تؤثر على أغلب مناطق الجمهورية بسبب مرور تيارات جنوبية غربية حارة مصدرها الصحراء الغربية المصرية

 

 

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حالة الطقس اليوم الثلاثاء في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة

 

طقس اليوم الثلاثاء:

حيث تبدأ الحرارة بداية من اليوم الثلاثاء في الارتفاع بشكل ملحوظ لتصل إلى مستويات ما بين منتصف الاربعينات على المناطق الشمالية بينما تصل إلى  أواخر الأربعين درجة على مناطق الصعيد أما سواحل المتوسط فتكون عند منتصف منتصف الاربعينات أيضا.

وتتسارع الرياح بشكل كبير عند محافظة مطروح ويصحبها هبّات شبه عاصفية وعاصفية أحيانًا تثير معها الرمال والأتربة في حدود المحافظة وقد تعمل على إنعدام الرؤية بشكل جزئي أو كلي لفترة مؤقتة من النهار وقد يرافقها تساقط للأمطار الخفيفة بشكل عشوائي ولفترات قصيرة.

أجواء الليل اليوم على مستوى الجمهورية:

 

وتكون أجواء الليل بشكل عام على مستوى الجمهورية حارة جدًا بسبب استمرار تدفق التيارات الجنوبية الحارة لتؤثر على صباح يوم الإربعاء بافتتاحه على أجواء حارة.


طقس يوم غد الإربعاء:


مع نهار يوم غد الاربعاء وبينما هي تنحصر الموجة على مناطق الصعيد وتصل إلى ذروتها لتصل إلى اوائل الخمسين درجة ففي المقابل تبدأ في الإنكسار على السواحل الشمالية الغربية لتنخفض 5 درجات دفعة واحدة وتصل إلى منتصف الاربعينات أما باقي المناطق الشمالية الداخلية مثل القاهرة والدلتا فتستقر على نفس درجات يوم الأربعاء إلى أن يبدأ الإنكسار مع ليل الخميس بالتدريج.

 

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الانخفاض التدريجي وعودة درجات الحرارة لطبيعتها:

 

وتعود الحرارة لطبيعتها عند اواخر الثلاثينات مع أيام الخميس والجمعة تدريجيًا.

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