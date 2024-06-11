الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

رئيس رواندا: نؤكد ضرورة حماية الأطفال فى قطاع غزة

بول كاغامه رئيس رواندا
بول كاغامه رئيس رواندا

قال بول كاغامه، رئيس رواندا، إن المشكلة الآن معقدة لأبعد الحدود، حيث إننا مدعوون جميعًا هنا لإيجاد آلية إنسانية لحل هذه المشكلة، مؤكدًا أن القدرات الممثلة في هذه القاعة يجب ألا تفشل في الوصول إلى قرار مباشر لإنهاء هذا الصراع والمعاناة أمام المدنيين.

وأضاف كاغامه، اليوم، خلال كلمته في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب أن نوفر الدعم إلى العمل الدبلوماسي والمفاوضات من قبل الدول والمنظمات من أجل الوصول لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وأن هذه الجهود المستمرة يجب أن تحظى بالدعم.

وأشار إلى أننا نستطيع أن نرى النتائج المثمرة بشكل سريع جدًا ونؤكد حماية الأطفال وأسرهم وعائلاتهم ومساعدتهم في التعافي من هذه الظروف.

وانطلقت صباح اليوم أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.

رواندا القاهرة الإخبارية الصراع المدنيين غزة

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