الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اللحوم الحمراء بـ250 جنيهًا.. قائمة أسعار اللحوم اليوم فى الأسواق

لحوم
لحوم

شهدت أسعار اللحوم، اليوم الثلاثاء، استقرارًا في الأسواق، حيث سجل سعر كيلو اللحمة الحية 150 جنيهًا، فيما سجلت أسعار اللحوم الحمراء 250 جنيهًا في منافذ الزراعة والمنافذ الحكومية.

وسجلت أسعار اللحوم البلدية بين 320 و350 جنيهًا بانخفاضات تصل لـ30 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم الكندوز 390 جنيهًا للكيلو، أما أسعار كيلو كباب الحلة فسجلت 350 جنيهًا، وسجلت أسعار اللحوم الجملي بين 300 و350 جنيهًا للكيلو.

وأكد يوسف البسومي، النقيب العام للجزارين، أن أسعار اللحوم المذبوحة تتراوح بين 400 جنيه للصندوق البقري و350 للصندوق الجاموسي، ومتوقع أن تنخفض هذه الأسعار بشكل كبير قبل عيد الأضحى. 

كما أشار إلى أن أسعار اللحوم بالوزن القائم في الأسواق حاليًا بسعر 170 جنيهًا للبقري، ومتوقع أن تنخفض الأسبوع المقبل إلى 165 و160 جنيهًا للوزن القائم، وأن سعر الجاموسي بالوزن القائم حاليًا 160 و155 جنيهًا، ومتوقع أن تنخفض الأسعار خلال الأسبوع المقبل إلى 150 جنيهًا للكيلو. ومن المتوقع أيضًا أن تنخفض أسعار لحم الضأن والخراف بالوزن القائم من 200 إلى 190 جنيهًا للكيلو.

قال "البسومي" في تصريحات لـ"الدستور" إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار اللحوم مذبوحة وقائمة بشكل إجباري، حتى لا يحقق المربون وكبار أصحاب المزارع والتجار خسائر نتيجة الركود في المواشي وامتلاء الأسواق بجميع المواشي والخراف. وأشار إلى أن عملية البيع والشراء تتم حاليًا بشكل اجتهادي في الأسواق، ولا بد من بيع المربين للمواشي قبل انتهاء موسم العيد للاستفادة من الأسعار الحالية وتحفيز حركة البيع والشراء، مع خشية الركود وزيادة أوزان المواشي واستهلاك كميات أكبر من الأعلاف.

وأضاف البسومي أن حركة البيع محدودة نتيجة نقص السيولة لدى بعض المواطنين لشراء الأضاحي، رغم الانخفاض المتواصل لأسعار اللحوم نتيجة توافر وانخفاض أسعار الأعلاف. وأشار إلى أن أصحاب المزارع والتجار يخفضون الأسعار ببطء نتيجة احتسابهم أسعار العلف على مدى ٦ أشهر الماضية قبل انخفاض أسعار الدولار، وأن الجميع سيضطر لبيع المواشي خلال فترة قبل العيد لتلبية احتياجاتهم المالية أو إدخال دورات جديدة.

اللحوم الحمراء بـ250 جنيه قائمة أسعار اليوم

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