رئيس موزمبيق: يجب علينا أخذ زمام المبادرة بتقديم الدعم الإنسانى لغزة

قال فيليبي نيوسي، رئيس موزمبيق، إنه يجب علينا أخذ زمام المبادرة بتقديم الدعم الإنساني لغزة.

ودعا رئيس موزمبيق، خلال كلمته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة بغزة، كل دول العالم لإيصال المساعدات إلى غزة وتطبيق القرارات الأممية الخاصة بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتابع رئيس موزمبيق، أننا نؤمن بحل الدولتين والعيش في سلام متبادل من أجل الوصول لمنطقة مستقرة.

انطلاق أعمال "مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة"

انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.