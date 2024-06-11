تعليق العمل بسوق سيارات فى بنى سويف بمناسبة عيد الأضحى المبارك

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام سير العمل سوق بيع السيارات بمنطقة شرق النيل، الذي يخدم أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة في مجال عرض وبيع السيارات المستعملة، لا سيما وأنه تم تدعيمه بالعديد من الخدمات التوثيقية اللازمة لعمليات البع والشراء، فضلًا عن الخدمات التأمينية.

وتضمن التقرير الذي أعدته لجنة إدارة مشروع سوق السيارات برئاسة مؤمن علي ذكي، الإشارة إلى انتظام سير العمل بالشكل المطلوب، وأفادت اللجنة أنه تم دخول 17 سيارة الجمعة الماضي تابعة للمواطنين، في ظل توفير الخدمات الأمنية والمرورية والبريدية وخدمات الشهر العقاري، وسط إقبال من بعض المحافظات المجاورة، حيث يفتح السوق أبوابه يوم الجمعة من كل أسبوع من من الساعة 10 صباحا وحتى 7 مساءً.

أشارت اللجنة في تقريرها إلى أنه تم تطبيق مقابل انتظار السيارة داخل الساحة 30 جنيها فقط مقابل انتظار السيارة داخل الساحة، اعتبارًا من بداية مايو الماضي، مع مراعاة رسم الدخول بالمقارنة بباقي أسواق السيارات في بعض المحافظات الأخرى والتي تتراوح بين 50 و70جنيهًا، مشيرة إلى تعليق العمل بالسوق يوم الجمعة المقبل 14 يونيو الجاري، بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك،، على أن يستأنف العمل اعتبارًا من الجمعة التالية.

وتواصل اللجنة الإعلان عن استقبال طلبات المواطنين الراغبين في إقامة بعض الأنشطة الواجب توافرها داخل منطقة الخدمات المزمع إنشاؤها والتي تشمل (تقديم مأكولات، مشروبات، تصوير أوراق ومستندات، فحص سيارات.

وفي سياق آخر، قام اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بجولة تفقدية لمشروعات الدواجن بمنطقة بياض العرب –شرق النيل- لمتابعة انتظام سير العمل وتدعيم العنابر بدفعة جديدة من الكتاكيت، ضمن خطة المحافظة للتنوع في توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة لجمهور المستهلكين في نطاق المحافظة، خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك وما بعدها.

وتضمنت الزيارة تفقد عنابر الدواجن في منطقة بياض العرب، حيث تم تقديم شرح تفصيلي له حول سير العمل في المشروع، والخطوات التي تم اتخاذها لضمان توفير إنتاج وفير من الدواجن لتلبية احتياجات السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، بجانب متابعة استلام دفعة جديدة من الكتاكيت، وذلك للعمل على زيادة إنتاج الدواجن وبيض المائدة وتوفيرها بأسعار تنافسية في الأسواق، مما يخفف الضغط على المستهلكين ويسهم في استقرار الأسعار.