الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمين العام للأمم المتحدة يطالب جميع الأطراف بالموافقة على خطة بايدن

جوتيريش
جوتيريش

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جميع الأطراف إلى الموافقة على خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ويؤيد القرار خطة قدمها بايدن تنص على إنهاء القتال في قطاع غزة على ثلاث مراحل.

وينص المقترح في مرحلته الأولى على وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، وإطلاق سراح بعض الرهائن الذين احتجزوا أثناء هجوم حماس ومعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بالمملكة الأردنية، لتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

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