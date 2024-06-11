الأمين العام للأمم المتحدة يطالب جميع الأطراف بالموافقة على خطة بايدن

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جميع الأطراف إلى الموافقة على خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ويؤيد القرار خطة قدمها بايدن تنص على إنهاء القتال في قطاع غزة على ثلاث مراحل.

وينص المقترح في مرحلته الأولى على وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، وإطلاق سراح بعض الرهائن الذين احتجزوا أثناء هجوم حماس ومعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بالمملكة الأردنية، لتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.