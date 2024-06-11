فى احتفالات العيد القومى.. محافظ المنوفية يسلم 100 مشروع ومساعدات عينية

سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، ما يقرب من 100 مشروع تنموي لعدد من الحالات المستحقة والأولى بالرعاية كمساهمة في تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم، ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي التي يتم تنفيذها بالتعاون مع جمعية الأورمان ومؤسسة التكافل الاجتماعي، بحضور النواب هناء سرور، غادة قنديل، أيمن معاذ، من مجلس النواب، محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ،العميد عصام محمد مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، عبد الله عياد مدير مؤسسة التكافل الاجتماعي.

وقال المحافظ إن تلك المشروعات مقدمة لمستفيدي برنامجى تكافل وكرامة من قرية زنارة لتوفير فرص عمل منتجة لأبنائها، وذلك في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية والحد من البطالة، وتتنوع بين ماكينات أعلاف وخياطة ومشروعات بقالة ومفروشات وأدوات منزلية وتنظيف دواجن، فضلًا عن تسليم أكشاك شاملة البضاعة ومزودة بالثلاجة وعداد الكهرباء مقدمة من جمعية الأورمان بالمجان من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة.

وخلال اللقاء، وزع المحافظ كراتين مواد غذائية علي الأسر المستحقة، وكذا بونات مواد غذائية بالمجان، مؤكدا الاستمرار في تقديم كل أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتلك الفئات والتيسيرات اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة والمتنوعة لتوفير فرص عمل حقيقية لهم تدر دخلًا ثابتًا وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

يأتي ذلك استمرارًا لاحتفالات المنوفية بعيدها القومي الـ118، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوسيع برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير الوظائف اللائقة والمناسبة لهم، من خلال إقامة العديد من المشروعات المتوسطة والصغيرة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين والمساهمة في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

جانب من تسليم المشروعات للمستحقين

جانب من تسليم المشروعات للمستحقين

جانب من تسليم المشروعات للمستحقين

جانب من تسليم المشروعات للمستحقين

جانب من تسليم المشروعات للمستحقين

جانب من تسليم المشروعات للمستحقين