الثلاثاء 11 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية

طلاب الصف الأول الابتدائي
طلاب الصف الأول الابتدائي

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية  2024 - 2025، ارتفعت معدلات البحث على جوجل، خلال الايام الجارية، بتلك الكلمات البحثية، من أولياء أمور الطلاب، تزامنا مع فتح باب التقديم بداية من الشهر الجاري.

اخر موعد لتقديم الصف الاول الابتدائي 2025

 

يقدم "الدستور" فى التقرير التالي تفاصيل التقديم والاستعلام عن نتيجته: 

 

تلقي طلبات التقديم للصف الأول الابتدائى ورياض الاطفال فى المدارس  الحكومية والرسمية لغات والخاصة، ووفقا لما اعلنته وزارة التربية والتعليم، وذلك منذ الأول من يونيو الحالى على ان تستمر تلقى طلبات التقديم حتى نهاية يونيو 2024.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط والقواعد القبول  المحدده لتقديم المدارس الحكومية 2024 والرسمية لغات والخاصة.

رابط تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024/2025

 

إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، يتم التقديم للصف الأول الابتدائي 2024 ومرحلة رياض الأطفال في المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة للعام الدراسي القادم 2024\2025، وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط التالي: https://moe.gov.eg/

طريقة التقديم للصف الأول الابتدائي 2024

 

ضوابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 ورياض الأطفال

ضوابط تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 ومرحلة رياض الأطفال للطلاب في المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة، جاءت أن يلتحق الأطفال ما بين من الرابعة والسادسة بفصول رياض الأطفال ويكون القبول تنازليا على الحد الأدنى المقرر ولا يقبل أطفال تقل أعمارهم عن أربع سنوات.، وأن يتم يمكن قبول أطفال بالمستوى الثاني برياض الأطفال بشرط ألا يقل سنهم عن خمس سنوات في حال وجود أماكن شاغرة.

على أن كتابة الرغبات مع الالتزام بالمربع السكني للمدرسة المتقدم إليها ولا يجوز الاستثناء من هذا الموعد ويمكن للمدارس مساعدة ولي الأمر في التسجيل الإلكتروني، ولا يعتبر التسجيل الإلكتروني قبولا للطفل ولكن القبول الحقيقي يكون بعد إعلان نتائج التنسيق وتقديم الملف الورقي ومراجعته بالمدرسة وسداد المصروفات.

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رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2024.. وكيفية التقديم والأوراق المطلوبة

 

الاستعلام عن النتيجة 

ويتابع ولى الأمر قبول الطفل من عدمه مع كتابة إقرار بذلك عند تقديمه الملف الورقي بالمدرسة مع إدارة المدرسة المتقدم إليها ويكون حساب السن للقبول برياض الأطفال حتى أول أكتوبر 2024، على ان يتم فتح باب التقدم بالملف الورقي للجان المشكلة في كل مدرسة برئاسة مدير المدرسة خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 يوليو وفق الترتيب على الموقع الإلكتروني ويتم اصطحاب الطفل عند تقديم الأوراق وذلك لعقد مقابلة له.

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