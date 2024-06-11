الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعطيل العمل بالبنوك والبورصة من 16 لـ20 يونيو بمناسبة عيد الأضحى

البنك المركزي
البنك المركزي

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مصر؛ بدءًا من الأحد 16 يونيو حتى الخميس 20 يونيو 2024، على أن يُستأنف العمل صباح الأحد 23 يونيو 2024 التالي عليه، وذلك بمناسبة وقفة يوم عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1445 هـ.

في سياق متصل، قالت مصادر خاصة، لـ"الدستور"، إن إدارة البورصة المصرية قررت تعطيل العمل بدءًا من الأحد المقبل 16 يونيو حتى الخميس 23 يونيو 2024، على أن يستأنف العمل الأحد 23 يونيو، وذلك بمناسبة عطلة عيد الأضحى المبارك ووفقة يوم عرفات.

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