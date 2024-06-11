الثلاثاء 11 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة بنها يفتتح معرض الجامعة للمنتجات والسلع الغذائية

رئيس جامعة بنها يفتتح
رئيس جامعة بنها يفتتح معرض الجامعة للمنتجات والسلع الغذائية

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، معرض الجامعة للمنتجات والسلع الغذائية والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأسعار مخفضة، بحضور الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة والدكتورة أماني عباس عميد كلية الطب البيطري، ووكلاء  الكليات المشاركة فى المعرض، وبتنسيق وتنظيم الأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أبرز المنتجات الموجودة في المعرض

واستمع رئيس الجامعة إلى شرح من عمداء الكليات المشاركة فى المعرض حول ما يتضمنه المعرض من منتجات غذائية شملت " اللحوم، والبيض، والألبان، والزبادى، والأرز، والسكر، والمكرونة، والسمن، والفلفل، والمنظفات الصناعية "، كما تبادل الحديث مع بعض المتواجدين بالمعرض، مطمئنا منهم عن الأسعار ونوعية وجودة السلع المتوافرة.

وأكد رئيس جامعة بنها أن المعرض يأتى فى إطار الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به جامعة بنها للمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل منتسبيها، مشيدا بتنوع المنتجات وجودتها وتغطيتها لكافة الاحتياجات الأساسية والتي تباع مخفضة.

كليتا الطب البيطري والزراعة تساهم بشكل كبير فى توفير المنتجات الغذائية من اللحوم والألبان

من جانبه قال الدكتور السيد فوده أن المعرض تتضمن بيع  اللحوم بكافة أنواعها بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلي أن كليتى الطب البيطري والزراعة تساهم بشكل كبير فى توفير المنتجات الغذائية من اللحوم والألبان، مؤكدا أن الجامعة تسعى بصفة مستمرة العمل على تقديم المزيد من الخدمات للمجتمع ولأبناء الجامعة.

كما استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، وفدًا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة نيافة الأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك.

وخلال اللقاء أعرب رئيس الجامعة، عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدا اعتزازه وتقديره لزيارة وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لجامعة بنها موضحا أن تبادل التهانى والزيارات فى المناسبات الدينية والقومية بين عنصرى الأمة المصرية يؤكد على التماسك وحدة الصف والترابط وسيادة روح المودة والمحبة والرحمة والسلام بين أبناء الوطن الواحد، داعيا الله عز وجل أن يعيد على مصر وشعبها العظيم هذه الأيام بالخير واليمن والرخاء.

جامعة بنها سلع غذائية تنمية المجتمع ناصر الجيزاوى معرض المنتجات

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