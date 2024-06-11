الثلاثاء 11 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جوتيريش: القتل الذي يحدث في غزة لم يسبق له مثيل في تاريخ الأمم المتحدة

جوتيريش
جوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: مر أكثر من 8 أشهر على بداية حرب غزة، ومازال هناك اختطاف للرجال والنساء والأطفال.

وتابع جوتيريش، خلال كلمته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة بالمملكة الأردنية، بالتنسيق لإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع، أن المعاناة الفلسطينية مستمرة والقتل الذي يحدث في غزة لم يسبق له مثيل في تاريخ الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن هناك 1.7 مليون شخص، أي 75% من الكثافة السكانية في غزة نزحوا مرات ومرات بسبب الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المستمرة.

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