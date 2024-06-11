محافظ بني سويف يشهد إنزال 500 ألف زريعة "بلطي نيلي"

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدفعة الأولى من مشروع إلقاء 500 ألف زريعة سمكية "بُلطي نيلي" بمجرى نهر النيل بمشروع الاستزراع السمكي لمُفرّخ السمكي بالمحافظة التابع لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برئاسة مجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور المهندس أيمن المنصوري مدير منطقة وادي النيل، وهاني الجويلي رئيس مركز بني سويف، المهندس على طلعت مدير المُفرّخ السمكي،المهندس طارق حسن وكيل إدارة حماية النيل بني سويف، الدكتورة شيرين مصطفى مدير الإنتاج والتشغيل بالمُفرّخ السمكي، المهندس عبد العليم أبو ركاب المشرف على المُفرخ، ومحمد عثمان رئيس مجلس قروي بياض العرب.

واطلّع المحافظ من مسؤولي المشروع على تفاصيل برنامج إنزال 250 ألف زريعة بزمام قرية بياض العرب على الجانب الشرقي من النيل، من إجمالي يستهداف 500 ألف زريعة للموسم الجديد 2024/2025، وتم عرض موجز عن مشتملات المفرخ السمكي الذي يتم تنفيذه على مساحة إجمالية 15 فدانًا، منها 9 أفدنة مساحة مائية، تتكون من 20 حوضًا، منها 8 أحواض استزراع، و5 أحواض أمهات، و4 أحواض تحضين، بمستهدف إنتاج 3 ملايين زريعة بطاقة إنتاجية تتراوح ما بين 6 إلى 10طن سمك من أنواع البلطي النيلي والمبروك الحشائش والفضي، والتي تتميز بسرعة النمو والمقاومة البيولوجية للحشائش الموجودة بمياه نهر النيل والمسطحات المائية.

وأعرب المحافظ عن تقديره للقائمين على جهاز حماية وتنمية البحيرات لجهودهم المتواصلة للحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها على مستوى محافظات مصر، وذلك بالتنسيق والتعاون بين المحافظات والجهاز في تنمية الموارد الطبيعية وتغذيتها بالزريعة ذات الجودة العالية.

وأشار إلى أهمية التوسع في إنشاء تلك المشروعات التي تستهدف توفير زريعة السمك مما يعود بالنفع الاقتصاد والأمن الغذائي نظرا لما تحققه من زيادة في الإنتاج، وتلبي احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني وتجسر الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.